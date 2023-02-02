В погоне за «Барселоной»: прогноз на матч «Реал» — «Валенсия»

«Реал» провел очень хороший матч против «Реал Сосьедада», создал даже больше моментов, чем обычно, но так и не забил. Нулевая ничья позволила «Барселоне» оторваться на уже 8 очков, но у мадридцев есть игра в запасе. В матче с «Сосьедадом» был ярок Винисиус, бразилец наиграл минимум на один гол. Здорово себя проявляет и Себальос, о нем уже заговорили как о преемнике Модрича. Из хороших новостей — в строй вернулись Тчуамени и Карвахаль, у Анчелотти теперь будет больше возможностей для ротации.

«Валенсия» в прошлом туре проиграла «Вальядолиду» 0:1, после этого Гаттузо подал в отставку. После рестарта сезона у команды 3 поражения и ничья в 4 турах — до зоны вылета — одно очко. Гаттузо просил у руководства клуба усилить состав, ему как минимум нужен был еще один полузащитник, но в итоге так никого и не взяли. Теперь справляться с проблемами будет вечный временщик Воро. «Валенсии» недавно удалось навязать борьбу «Реалу»: в полуфинале Суперкубка Испании основное время закончилось 1:1, «сливочные» прошли дальше только за счет серии пенальти. Но сейчас команда Анчелотти явно прибавила.

Это еще и дуэль двух великих бомбардиров. Бензема в отличной форме, француз забил 5 голов в январе. У Кавани — два мяча в 2023 году, но больше у «Валенсии» забивать особо некому, форварда Клюйверта сегодня не будет. Мадридцам надо догонять «Барсу», больше терять очки нельзя. Тем более при своих болельщиках. Чистая победа оценивается невысоко, поэтому можно взять победу «Реала» с форой −1,5 за 2,01 в «Марафоне». Хорошо смотрится и индивидуальный тотал «Реала» больше 2 за 1,8 в «Бетсити». Минимум два гола мадридцы должны забивать, если будут играть так же, как с «Реал Сосьедадом».