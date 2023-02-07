Аллегри нужны очки, чтобы не вылететь из Серии А: прогноз на матч «Салернитана» — «Ювентус»

Январский штраф (минус 15 очков) откинул «Ювентус» с 3-го на 10-е место. В последних двух турах туринцы набрали всего одно очко, и теперь они обретаются на 13-й позиции в таблице. Попасть в еврокубки через Серию А почти нереально (отрыв от 6-го места 15 очков), зато есть шанс сделать это через Кубок Италии. Здесь «бьянконери» победили «Лацио» 1:0 и вышли в полуфинал. Если, конечно, не будет новых штрафов и дисквалификаций. Тренер Аллегри говорит, что в приоритете — избежать вылета в Серию B. Для этого надо набрать 40 очков, сейчас у «Юве» 23. До зоны вылета — 9 очков. В состав туринцев наконец вернулись Влахович и Куадрадо, но им еще предстоит набрать форму — как и Кьезе. А вот Милик присоединился к выбывшим ранее Бонуччи, Паредесу и Погба. У «Юве» вообще аномально много травм в этом сезоне.

«Салернитана», как и год назад, борется за выживание в элите итальянского футбола. В прошлом туре команда выиграла у «Лечче» 2:1 и наконец прервала серию из 7 матчей без побед. Всё решили голы лучшего бомбардира команды Диа и экс-краснодарца Вильены. В январе клуб из Салерно прошел через унизительные 2:8 от «Аталанты» и уволил тренера Николу. А через два дня вернул его! Этот специалист обычно решает задачи по спасению команд-аутсайдеров, возможно, у него это снова получится. Сейчас гранатовые на 14-м месте, до зоны вылета 7 очков, а в случае победы сегодня они обойдут в таблице «Ювентус».

«Салернитана» обычно играет вторым номером против топ-клубов и не стесняется фолить. В январе она набрала ноль очков против «Милана» (1:2) и «Наполи» (0:2). Туринцы комфортно себя чувствуют, когда их не прессингуют. У «Ювентуса» ожидается выход атакующей тройки Костич — Влахович — Ди Мария. Кому-то из основы Аллегри даст отдохнуть после Кубка (например, Кьезе). От «бьянконери» сейчас можно ожидать всего, непонятно, что творится в головах у футболистов, но тренер требует от них по-прежнему играть на результат. Поэтому все-таки выберем здесь победу «Ювентуса» с форой −1, «Лига Ставок» дает на это коэффициент 1,86. Еще один вариант — поставить на обе забьют за 2,05 в БК Pari. Эта ставка проходила в последних 3 матчах «Юве» из 5 и в 4 матчах «Салернитаны» из 5.