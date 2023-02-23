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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ред Булл» снова удивит Моуринью: прогноз на матч «Рома» — «Зальцбург»

Ждем голы в Риме.

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Источник: Reuters

Неделю назад «Рома» приехала в Австрию показать «классику» от Моуринью: отдать мяч сопернику, сыграть на контратаках. Не получится победить — не страшно, главное, обойтись без поражения. Временами римлянам удавались и позиционные атаки, и прессинг, но в основном инициативой владел «Зальцбург». Минимум на гол, надо признать, «Рома» все-таки наиграла, но тут уже не повезло сначала Абрахаму в контратаке, а затем Кристанте и Белотти при розыгрыше угловых. А вот в своей штрафной «волки» не уследили за Капальдо в самом конце встречи, в итоге — 0:1.

«Рома» ответила на это победой над «Вероной» с таким же счетом в Серии А в воскресенье. «Зальцбург» прогрессирует в последние годы, несмотря на то, что каждое лето у него забирают будущих звезд. Это молодая команда с 34-летним тренером Яйссле, год назад он впервые вывел ее в плей-офф Лиги чемпионов. Австрийские «быки» успешно противостояли «Баварии», «Милану» и «Челси» в 2022-м, так что перед «Ромой» у них никакого страха не было. «Зальцбург» постоянно поддавливал римлян, высоко прессинговал, и те часто ошибались. В клубе есть ставка на дальние удары, и с этой угрозой соперник тоже вынужден считаться. Моуринью был бы не Моуринью, если бы на что-то не пожаловался. И судья пенальти не поставил, и чемпионат у «Ред Булла» легче, поэтому австрийцам проще ротировать состав перед еврокубковыми матчами.

Но факт остается фактом, «Роме» сложно будет пройти дальше. Абрахам и Дибала не готовы на 100%, возможно, они выйдут на замену — как и Пеллегрини. На своем стадионе придется атаковать, играть первым номером, это не самое привычное занятие для римлян. А австрийцы могут воспользоваться свободным пространством в быстрых атаках. Результат первого матча располагает к обоюдным атакам — «Фонбет» предлагает коэффициент 2,05 на то, что обе команды забьют. Также интересно смотрится индивидуальный тотал гостей больше 1 за 2,94 в «Лиге Ставок». «Зальцбург» вполне способен еще раз удивить Моуринью.

Андрей Санталов.

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