Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лорьян
Осер
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург
Салават Юлаев
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
ЦСКА
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Интер
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Уфа
Ахмат
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Труа
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Монца
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Торпедо
62
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо М
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Вальядолид
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Автомобилист
02
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Кубок России
12:00
Акрон
Торпедо
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Барселона
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Коламбус
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Осасуна
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.02
Рейнджерс
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Даллас
Б
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Чикаго
Б
34
Хоккей. НХЛ
27.02
Питтсбург
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
27.02
Аризона
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
27.02
Сиэтл
Торонто
Хоккей. НХЛ
04:00
Детройт
Тампа-Бэй
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Бостон
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Анахайм
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Оттава
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Филадельфия
70
Все события
11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто возьмет Кубок лиги? Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Не спешите ставить на фаворита.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: AFP 2022

«Манчестер Юнайтед» поймал кураж: в Лиге Европы манкунианцы только что разобрались с «Барселоной», в чемпионате они третьи и продолжают погоню за «Арсеналом». И финал Кубка лиги с «Ньюкаслом» тут весьма кстати. «Ман Юнайтед» сейчас — совершенно другая команда, чем в начале сезона. Тен Хаг наладил дисциплину, Де Хеа надежен в воротах, два опорника Каземиро и Фред выжигают центр поля, Бруну и Рэшфорд решают в атаке. Тен Хаг часто дает новые задания игрокам, так, с «Барселоной» Санчо стал плеймейкером, Фернандеш — правым вингером. Ход не сработал, в перерыве голландец все поменял, и «МЮ» превратил 0:1 в победные 2:1. Умение тен Хага менять ход игры подтверждается статистикой: футболисты «Юнайтед» забили 19 голов после выхода на замену.

«Ньюкасл» же в последнее время сбавил обороты. «Сороки» потеряли очки с «Вест Хэмом» (1:1) и «Борнмутом» (1:1) и уступили «Ливерпулю» (0:2). Вдобавок вратарь Поуп, так часто играющий на ноль в этом сезоне, схватил глупую красную карточку и теперь пропустит финал. Запасной голкипер Дубравка тоже мимо, потому что играл за «Манчестер Юнайтед» в первой части сезона. В итоге на поле вернется ливерпульский «герой» Кариус, для него это будет первый матч за два года. На этом проблемы «Ньюкасла» не заканчиваются. «Сороки» стали мало забивать — всего 9 голов в последних 10 играх. А вот у «МЮ» минимум по 2 мяча в последнее время.

Многое говорит за «Манчестер Юнайтед», он, конечно считается фаворитом в финале. Манкунианцы могут взять первый трофей за пять лет. Но есть и факторы в пользу «Ньюкасла». У него не было матча в середине недели, та игра с «Барсой» может прилично вымотать «Юнайтед». Тот же «Лестер» в прошлом туре АПЛ доставил команде тен Хага немало проблем. Для «сорок» это первый финал на «Уэмбли» с 1999 года — мотивация будет зашкаливающей. Для того же Кариуса матч может перезапустить карьеру. Да и оборона «Ньюкасла» может сыграть построже. Кроме того, выход Рэшфорда сегодня под вопросом из-за повреждения. Так что выбор первой ставки достаточно логичен: тотал меньше 2,5 за 1,88 в БК «Бетсити». Второй вариант, видимо, будет не самый популярный, но к нему тоже можно присмотреться — «Ньюкасл» не проиграет в основное время за 1,76 в «Марафоне».

Андрей Санталов

Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь