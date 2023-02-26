Кто возьмет Кубок лиги? Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» поймал кураж: в Лиге Европы манкунианцы только что разобрались с «Барселоной», в чемпионате они третьи и продолжают погоню за «Арсеналом». И финал Кубка лиги с «Ньюкаслом» тут весьма кстати. «Ман Юнайтед» сейчас — совершенно другая команда, чем в начале сезона. Тен Хаг наладил дисциплину, Де Хеа надежен в воротах, два опорника Каземиро и Фред выжигают центр поля, Бруну и Рэшфорд решают в атаке. Тен Хаг часто дает новые задания игрокам, так, с «Барселоной» Санчо стал плеймейкером, Фернандеш — правым вингером. Ход не сработал, в перерыве голландец все поменял, и «МЮ» превратил 0:1 в победные 2:1. Умение тен Хага менять ход игры подтверждается статистикой: футболисты «Юнайтед» забили 19 голов после выхода на замену.

«Ньюкасл» же в последнее время сбавил обороты. «Сороки» потеряли очки с «Вест Хэмом» (1:1) и «Борнмутом» (1:1) и уступили «Ливерпулю» (0:2). Вдобавок вратарь Поуп, так часто играющий на ноль в этом сезоне, схватил глупую красную карточку и теперь пропустит финал. Запасной голкипер Дубравка тоже мимо, потому что играл за «Манчестер Юнайтед» в первой части сезона. В итоге на поле вернется ливерпульский «герой» Кариус, для него это будет первый матч за два года. На этом проблемы «Ньюкасла» не заканчиваются. «Сороки» стали мало забивать — всего 9 голов в последних 10 играх. А вот у «МЮ» минимум по 2 мяча в последнее время.

Многое говорит за «Манчестер Юнайтед», он, конечно считается фаворитом в финале. Манкунианцы могут взять первый трофей за пять лет. Но есть и факторы в пользу «Ньюкасла». У него не было матча в середине недели, та игра с «Барсой» может прилично вымотать «Юнайтед». Тот же «Лестер» в прошлом туре АПЛ доставил команде тен Хага немало проблем. Для «сорок» это первый финал на «Уэмбли» с 1999 года — мотивация будет зашкаливающей. Для того же Кариуса матч может перезапустить карьеру. Да и оборона «Ньюкасла» может сыграть построже. Кроме того, выход Рэшфорда сегодня под вопросом из-за повреждения. Так что выбор первой ставки достаточно логичен: тотал меньше 2,5 за 1,88 в БК «Бетсити». Второй вариант, видимо, будет не самый популярный, но к нему тоже можно присмотреться — «Ньюкасл» не проиграет в основное время за 1,76 в «Марафоне».