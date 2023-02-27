Игра, от которой не стоит ждать много голов: прогноз на матч «Урал» — «Ростов»

Первый матч получился не особо событийным. Как и ожидалось, на тяжелом ростовском поле было много борьбы, длинных передач и мало голевых моментов. Карпин даже сравнил такой футбол с регби. Первый тайм прошел с явным преимуществом «Урала», гости не стеснялись фолить, чаще подбирали мяч после отскоков и забили с пенальти. После перерыва Карпин выпустил основного форварда Комличенко, восстановившегося после болезни. Уральцы решили сыграть не так активно, на удержание счета, и поплатились за это. Отличился как раз Комличенко с навеса Уткина. В концовке встречи у обеих команд был шанс победить, но в итоге в Екатеринбург они полетят после ничьей 1:1.

Там тоже будет сложно из-за погоды, в день игры ожидается дождь со снегом. Вполне вероятно, мы увидим такой же футбол, как и первом матче. К тому же проигравший не выбывает из Кубка России, а отправляется в нижнюю часть сетки плей-офф. То есть традиционного кубкового накала борьбы не будет, поражение здесь не станет большим разочарованием. Все это часть подготовки к рестарту сезона в РПЛ. Поэтому в Екатеринбурге тоже не ждем много голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить в «Фонбете» за 1,83. Также стоит рассмотреть вариант «Урал» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2,14. Команда Гончаренко снова может сыграть с позиции силы и как минимум не уступить.