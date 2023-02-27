Атаку «Спартака» не остановить, но и «Локо» должен забить: прогноз на ответный матч Кубка России

«Спартак» вышел на первый тайм с «Локомотивом» без легионеров и показал доминирующий футбол. Зиньковский, Мелёшин и Игнатов в нападении постоянно нагнетали давление, шли в прессинг и вынуждали соперников ошибаться. После одной такой ошибки красивым ударом отличился Пруцев. Красно-белые должны были забивать еще, но не использовали свои моменты. Все-таки в минус 15 им играть непривычно. После перерыва Абаскаль выпустил Промеса, который всю зиму тренировался самостоятельно, и у голландца тоже был шанс забить. Но в целом, преимущества во втором тайме у «Спартака» уже не было, и ему повезло, что счет 1:0 сохранился до конца встречи.

«Локомотив» вышел с одним легионером Камано, но стартовый состав от Галактионова все же удивил. С первых минут играли Дзюба и Смольников, только недавно появившиеся в команде. Миранчук остался в запасе, ему предпочли Куликова. В центре защиты связка Магкеев — Кузьмичёв выглядела ненадежно. В первом тайме «Локо» слишком низко оборонялся, чем вызвал неудовольствие тренерского штаба (это даже попало в трансляцию). С выходом Миранчука игра поменялась, где-то «Спартак» больше играл на удержание счета. И у «железнодорожников» пошли моменты. Дважды мог забить Дзюба (один раз попал в штангу), гол Магкеева отменили из-за микроскопического офсайда.

Судя по настрою игроков «Локомотива», они хотят дать бой «Спартаку» в ответном матче. Для того же Дзюбы это принципиальное противостояние. Плюс погодные условия будут получше. Красно-белые сейчас не готовы доминировать весь матч, где-то они и дальше будут допускать ошибки в обороне. Но атака у них слишком хороша, чтобы уходить без голов. БК BetBoom дает коэффициент 1,86 на то, что обе команды забьют. Хорошо смотрится и общий тотал голов больше 2,5 за 1,87 в БК Pari.