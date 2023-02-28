Аллегри побеждает и не пропускает: прогноз на матч «Ювентус» — «Торино»

«Ювентус» снова стал самим собой в феврале: команда выиграла 5 матчей из 6 — причем все из них с сухим счетом. Забить туринцам смог только «Нант», но с ним «Юве» разобрался в ответном матче Лиги Европы. Не всегда команда Аллегри владела преимуществом в этих встречах, часто приходилось играть вторым номером. Но с такими мастерами, как Ди Мария, Влахович и Кьеза, всегда можно рассчитывать на голы, а сзади выручают вратари и защитники. Есть даже футболисты для ротации состава, поэтому получается успешно играть сразу в трех турнирах. Если бы не штраф в 15 очков, «Юве» был бы вторым в таблице. А так, до 4-го места все те же 12 очков, что и месяц назад. В Лигу чемпионов больше шансов пробиться через Лигу Европы.

Для «Торино» февраль сложился хуже. Из Кубка Италии вылетели, затем уступили «Милану» (0:1), а с аутсайдером «Кремонезе» сыграли 2:2. Команда Юрича мало забивает (24 гола в 23 турах), это часто ее подводит. На острие атаки не хватает бомбардира. У основного нападающего Санабрии всего 5 мячей. По системе гол+пас лучший в «Торино» Миранчук (4+3). Голевых передач у Алексея могло бы быть больше, но его партнеры слишком расточительно относятся к созданным им моментам. Еще один футболист из РПЛ Влашич из-за травмы пропустит это туринское дерби. Стоит отметить и сильные стороны «Торино». Команда мало пропускает по меркам Серии А (всего 25 голов), вратарь Милинкович-Савич входит в топ-5 лиги по сэйвам.

Статистика в этом дерби на стороне «Юве». «Старая синьора» не проигрывала «Торино» в чемпионате с 1995 года. Из 17 последних матчей «Ювентус» победил в 13, еще 4 завершились вничью. Более того, команда Аллегри сыграла на ноль в 11 из 14 последних встреч в Серии А. И пусть сегодня пропускают матч Кьеза и Локателли, вероятность еще одной сухой победы для хозяев поля высока. На это «Марафон» дает коэффициент 2,52. Как вариант, можно подстраховаться и взять победу «Ювентуса» и тотал меньше 3,5 за 2,05 в БК «Бетсити».