Йоканович возьмет реванш за поражение в Самаре: прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов»

Первый четвертьфинал в Кубке России «Динамо» не удался. Бело-голубые только временами владели преимуществом в Самаре, но воспользоваться несколькими моментами не смогли. Свои шансы упустили Смолов и Нгамалё. А вот классическую контратаку во втором тайме пропустили, там уже Шунин ничего не мог сделать. Йоканович повлиял на игру заменами, Гладышев и Тюкавин организовали гол, но ничью динамовцы все же не удержали — 1:2. Проблем у команды много. С Сазоновым в центре обороны нет надежности, Фомин и Захарян в полузащите сейчас не впечатляют. Похоже, нет и настоящего лидера в «Динамо», того, кто поведет за собой остальных.

«Крылья Советов» и в первой части сезона показывали, что могут играть как первым номером, много владея мячом, так и вторым, рассчитывая на контратаки. Команда сильно обновилась зимой, и пока что новички хорошо себя проявляют. Писарский забил в первом же матче (мог отличиться и еще раз), Рассказов выдал голевую передачу на Зуева. Легионер Гарре тоже неплохо смотрелся на правом фланге. Так что самарцы должны быть в порядке в этом году. Раньше их подводила реализация моментов, с бомбардиром Писарским такой проблемы быть не должно. Но это не значит, что «Крылья» сразу выдадут мощную победную серию.

«Динамо» серьезно относится к Кубку России, это шанс выиграть трофей в честь столетия клуба. Йоканович наверняка сделает выводы после поражения в Самаре, тот же Тюкавин может выйти уже в первых минут. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,76 на победу «Динамо» в основное время. Также хорошо смотрится вариант с обе забьют за 1,83 в БК BetBoom.