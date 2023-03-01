Артета увеличит отрыв от «Манчестер Сити»: прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон»

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ — в субботу «канониры» разобрались с «Лестером» (1:0). Артета неожиданно выпустил Троссарда вместо Нкетиа в центре нападения, и этот ход сработал. Бельгиец сначала забил сам (но его гол отменили), а потом выдал отличный пас на Мартинелли. Троссард часто отходил к полузащитникам, это помогало «Арсеналу» контролировать мяч. За всю игру «канониры» ни разу не дали «Лестеру» пробить в створ ворот. В предыдущем матче ярко себя проявил Жоржиньо — оба новичка уже приносят пользу «Арсеналу».

«Эвертон» же в выходные проиграл «Астон Вилле» (0:2) и снова оказался в зоне вылета. Это второе поражение в 4 матчах при новом тренере Дайче. Главная проблема «ирисок» — нет забивного нападающего. В этих 4 играх у них всего два гола, и оба на счету защитников Тарковски и Коулмэна. А тут еще Кэлверт-Льюин выбыл из-за травмы. При этом у «Эвертона» есть хорошие подходы в штрафной, опасные стандарты, моменты у чужих ворот, но некому их завершать. У Мопе всего один гол, и он не забивает уже 17 матчей подряд.

В дебютном матче Дайча «Эвертон» недавно победил «Арсенал». Гол с углового и игра на разрушение были ключом к успеху. Но теперь «канониры» стали терпеливее и только что показали на «Лестере», как они собираются выигрывать у таких соперников. К тому же можно оторваться от «Манчестер Сити» на 5 очков — Артета не должен упустить такой шанс. При этом много голов тут не стоит ждать, у «канониров» тоже нет ярко выраженного бомбардира. В «Бетсити» можно поставить на победу «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 1,79. А БК Pari на то, что забьет только «Арсенал», дает коэффициент 1,90.