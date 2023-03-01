Текущие события
Футбол. Кубок России
20:00
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Монреаль
13
Хоккей. НХЛ
2.03
Эдмонтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
2.03
Даллас
Аризона
Хоккей. НХЛ
2.03
Колорадо
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Бостон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
Б
56
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Айлендерс
Б
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Питтсбург
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сиэтл
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
Коламбус
35
Все события
15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Артета увеличит отрыв от «Манчестер Сити»: прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон»

Фаворит тут не должен потерять очки.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: Reuters

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ — в субботу «канониры» разобрались с «Лестером» (1:0). Артета неожиданно выпустил Троссарда вместо Нкетиа в центре нападения, и этот ход сработал. Бельгиец сначала забил сам (но его гол отменили), а потом выдал отличный пас на Мартинелли. Троссард часто отходил к полузащитникам, это помогало «Арсеналу» контролировать мяч. За всю игру «канониры» ни разу не дали «Лестеру» пробить в створ ворот. В предыдущем матче ярко себя проявил Жоржиньо — оба новичка уже приносят пользу «Арсеналу».

«Эвертон» же в выходные проиграл «Астон Вилле» (0:2) и снова оказался в зоне вылета. Это второе поражение в 4 матчах при новом тренере Дайче. Главная проблема «ирисок» — нет забивного нападающего. В этих 4 играх у них всего два гола, и оба на счету защитников Тарковски и Коулмэна. А тут еще Кэлверт-Льюин выбыл из-за травмы. При этом у «Эвертона» есть хорошие подходы в штрафной, опасные стандарты, моменты у чужих ворот, но некому их завершать. У Мопе всего один гол, и он не забивает уже 17 матчей подряд.

В дебютном матче Дайча «Эвертон» недавно победил «Арсенал». Гол с углового и игра на разрушение были ключом к успеху. Но теперь «канониры» стали терпеливее и только что показали на «Лестере», как они собираются выигрывать у таких соперников. К тому же можно оторваться от «Манчестер Сити» на 5 очков — Артета не должен упустить такой шанс. При этом много голов тут не стоит ждать, у «канониров» тоже нет ярко выраженного бомбардира. В «Бетсити» можно поставить на победу «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 1,79. А БК Pari на то, что забьет только «Арсенал», дает коэффициент 1,90.

Андрей Санталов

Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь