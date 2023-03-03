Битва за выживание в РПЛ: прогноз на матч «Факел» — «Химки»

«Химки» считаются главным претендентом на вылет из РПЛ (вместе с «Торпедо»), но шансы спастись есть. До зоны стыков — всего одно очко. И главный конкурент здесь как раз — «Факел», так что чемпионат России стартует в 2023-м с классического матча за 6 очков между прямыми конкурентами. Гогниеву дали карт-бланш в «Химках», он убрал из команды опытных игроков Глушакова, Кухарчука и Лантратова. Взамен приобрели тех, кто уже раньше работал с этим тренером, и легионеров. Много легионеров: тут и бразильцы, и сербы и болгары. А еще должен подъехать известный форвард Зе Луиш. Как из них получится единый коллектив — большой вопрос. На сборах «Химки» проиграли 4 из последних 5 матчей.

«Факел» усилился скромнее, взяв 4 новичков. Проблемы с нападающими должен решить переход Маркова из тульского «Арсенала». Пока что у лучших бомбардиров Максимова и Гонгадзе по 4 гола — негусто. Новым опорником будет Якимов из системы «Краснодара». Плюс, в полузащиту взяли двух марокканцев, один из них, правда, уже травмировался. У «Факела» всего одна победа, но при этом новичок РПЛ редко проигрывал в первой части сезона — 6 поражений в 17 турах. Были проблемы с тем, чтобы удержать победный счет, однако за счет стандартов, заряженности на борьбу и мощной поддержки болельщиков в Воронеже команде Пятибратова часто удавалось отыгрываться.

«Факел» считается фаворитом в этой встрече, но тут все может решить один мяч, один пенальти. Как мы видим по Кубку России, судьи охотно их ставят и в новом году. Весеннее поле позволит играть только в силовой футбол, будет много борьбы, фолов. Поэтому есть смысл взять тотал голов меньше 2,5 — «Фонбет» предлагает на это коэффициент 1,95. Можно также посмотреть на статистику домашних встреч «Факела», у воронежцев всего одно поражение в 8 матчах. «Марафон» дает 2,29 на то, что хозяева не проиграют и тотал будет меньше 2,5.