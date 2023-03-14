«Манчестер Сити» разберется с «Лейпцигом», «Порту» огорчит «Интер» и новая битва «Реала» с «Ливерпулем»

Прогноз: победа «Манчестер Сити» в основное время и обе забьют за 2.80.

«Манчестер Сити» не стал решать все вопросы в этом противостоянии в первом матче. В Лейпциге «горожане» полностью контролировали игру в первом тайме, открыли счет, а потом сбавили обороты. «РБ» этим воспользовался, и теперь прилетел в Англию после домашних 1:1. Вообще «Ман Сити» часто стал играть прагматично, игроки много думают о владении мячом, а не о том, как создавать опасные моменты. Что-то непонятное происходит с Де Брейне, бельгиец стал меньше забивать и отдавать, Гвардиола уже публично критикует его. Холанд тоже теперь не так часто отличается, но часть вины лежит на партнерах: они мало снабжают его передачами.

«Лейпциг» приехал без звездного форварда Нкунку и основного полузащитника Шлагера — оба недавно травмировались. В бундеслиге это не помешало разгромить гладбахскую «Боруссию» 3:0, классным голом отметился Вернер. У Тимо в свое время не получилось в Англии, наверняка он выйдет на «Этихад» с особым настроем. Немецкая команда, скорее всего, скопирует свою тактику из прошлого матча. Сначала она будет в режиме ожидания, позволяя «Сити» держать мяч, а в какой-то момент включит свой знаменитый прессинг. Тут не должно быть игры в одни в ворота, ведь и манчестерцы уже не так мощны, как раньше. И все же дома Гвардиола проиграл только один раз за сезон, в ¼ финала должна проходить его команда.

Прогноз: победа «Порту» в основное время за 2.70.

Первый матч был богат на голевые моменты, даже удивительно, что он завершился «всего» со счетом 1:0. «Интер» плохо справлялся с быстрыми атаками португальцев, Онана не раз спасал свою команду. Но и «Порту» допускал забросы за спину защитникам и позволял опасно навешивать в штрафную. Одной из таких подач и воспользовался Лукаку. Бельгиец вышел на замену и принес победу «нерадзурри», заодно ответив на упреки в лишнем весе. Интересно, что два последних гостевых матча «Интер» в Серии А проиграл, большого запаса прочности у команды Индзаги сейчас нет.

«Порту» тоже теряет очки и все дальше отпускает «Бенфику» в чемпионате Португалии. Тем больше мотивации у «драконов» будет на Лигу чемпионов. Главный тренер Консейсау давно уже работает в «Порту», его команда прекрасно обучена. Интересно, что в еврокубках «драконы» в последние годы успешно играли с «Ромой», «Ювентусом», «Миланом» и «Лацио». Прессинг португальцев доставляет проблемы соперникам, «Интер» это уже почувствовал в первом матче. «Порту» на своем поле должен прибавить в реализации, возможно, забьет и «Интер». Но у итальянцев в отличие от соперника не так много опыта в плей-офф ЛЧ. Это может стать решающим фактором в ответной встрече.

Прогноз: победа «Наполи» в основное время с форой −1,5 за 2.27.

«Наполи» добился, чего хотел, в первом матче в Германии. Команда Спаллетти в своем стиле переиграла «Айнтрахт», почти ничего не дав ему сделать. И даже незабитый Хвичей пенальти не помешал — в итоге 2:0, и только чудо помешает неаполитанцам пройти дальше. В Италии южане тоже не сбавляют обороты, 9 побед в последних 10 матчах. Отрыв от второго места уже 18 очков. Никто не знает, как остановить Кварацхелию (грузин только что забил «Аталанте»), Осимхен утверждается в статусе одного из лучших форвардов мира. При этом «Наполи» очень редко пропускает, Спаллетти добился нужного баланса между обороной и атакой.

«Айнтрахт» уверяет, что едет в Италию не как туристы, но немецкая команда сейчас не в лучшем состоянии. После того поражения от «Наполи» она не выиграла ни одного матча в бундеслиге за три тура. А ведь в Неаполе еще и не будет главного бомбардира Коло-Муани, который удалился в первой игре. «Айнтрахт» слишком робко выглядел на своем поле даже в равных составах, статистика говорит сама за себя: 17−5 по ударам (10−1 в створ) в пользу итальянцев. При этом Франкфурту придется раскрываться, если они действительно хотят отыграться, а это будет на руку быстрой атаке «Наполи». При таком сценарии весьма вероятен разгром гостей.

Прогноз: «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 за 2.25.

На «Энфилде» три недели назад было какое-то безумие, и это сложно как-то логически осмыслить. «Ливерпуль» мощно начал повел 2:0, а потом пропустил аж 5 безответных мячей. Оба вратаря грубо ошибались, но Куртуа после такой победы может не нервничать. Команда Клоппа нестабильна весь сезон, и это сказывается на результатах. Она может вынести «Ман Юнайтед» 7:0 и следом уступить «Борнмуту» с последнего места в таблице. Когда тройка Нуньес — Гакпо — Салах ловит вдохновение, ее практически невозможно остановить. Но происходит это не далеко не в каждом матче. Возможно, дело в «физике», игроков «Ливерпуля» не хватает на два тайма. А стиль игры прежний, они привыкли прессинговать и проводить много времени в атаке.

Для «Реала» в домашнем матче задача ясна: не дать «Ливерпулю» надежду на камбэк. Команда Клоппа отыгрывала 0:3 с «Барселоной» в памятной встрече, но то было на «Энфилде» и то был другой «Ливерпуль». Мадридцам даже необязательно нужна победа, хватит и ничьей, и даже некрупного поражения. Но с таким Винисиусом, с таким Бензема сложно представить, что «Реал» проиграет при своих болельщиках. Команда Анчелотти только что уверенно справилась с «Эспаньолом» (3:1), проблем с составом нет, Начо на левом фланге знает, как закрыть Салаха. Скорее всего, нас снова ждет голевой матч, но коэффициент на тотал больше 2,5 невысок, поэтому зайдем через непоражение «Реала».

Андрей Санталов

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