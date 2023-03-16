Голы в матчах «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» и победа «Арсенала» — ставим на Лигу Европы

Прогноз: обе забьют за 2.04.

«Ювентус» добыл минимальное преимущество в Турине, выиграв 1:0. Судя по статистике ударов по воротам — 20:1! — команда Аллегри, казалось бы, могла рассчитывать на большее, но многие из них наносились издалека и не были опасными. «Юве» по-разному пытался вскрыть оборону немцев. Иногда проходили разрезающие передачи по центру, Ди Мария старался отдавать в штрафную и низом, и верхом, но Влахович совершенно перестал забивать, а Кьезу и Милика беспокоят травмы. Пришлось аргентинцу самому замыкать навес головой, и это стало сюрпризом для обороны «Фрайбурга». В целом, это типичный футбол Аллегри. Понадежнее в обороне, и надежда на мастерство группы атаки впереди.

«Фрайбург» для новичка еврокубков уверенно держал мяч на поле в Турине и даже превзошел в этом хозяев. Немецкая команда старалась через короткий пас дойти от своих ворот до чужих, но с обострениями в атаке дело не шло. Один гол «Фрайбург» все-таки забил после стандарта, но его отменили из-за того, что мяч коснулся руки. Дома команда Штрайха должна сыграть смелее, терять ей нечего. Поэтому опасных моментов должно стать больше и там, и там. В бундеслиге «Фрайбург» редко уходит с поля без гола, а защита «Юве», как мы знаем, все-таки небезупречна в этом сезоне. Только что она пропустила два мяча от «Сампдории» (20-е место в Серии А). Надеемся, что голы будут и в этом матче.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.15.

«Манчестер Юнайтед» нужно было ответить на унизительные 0:7 от «Ливерпуля», и он ответил более чем убедительно. Забил даже Вегхорст, которого часто критикуют за отсутствие голов. В первом тайме «МЮ» нервничал, игроки никак не могли создать задел в счете, позволили «Бетису» забить, а Де Хеа чуть не организовал мяч в свои ворота. Но после перерыва на поле была только одна команда, и англичане смяли соперника — 4:1. Перед ответным матчем не все так радужно у тен Хага, в команде много травм. Не будет Антони и Гарначо, а Эриксен и Марсьяль уже давно не играют. Придется выпускать Бруну и Каземиро, хотя они в одной карточке от дисквалификации.

«Бетису» будет сложно отыграть дефицит в три мяча, но главный тренер Пеллегрини верит, что это возможно. Испанцы хотят активно начать матч поскорее забить гол. Возвращение в состав Каналеса и Борхи тут как нельзя кстати. При этом такой сценарий выгоден для «Манчестера», тут могут убежать в контратаку и Рэшфорд, и Эланга. С таким распасовщиком, как Бруну, выходы один на один точно будут. Исход ответной встречи может быть любой, англичан устроит и некрупное поражение. Поэтому логичнее ставить здесь на голы, в матчах и «МЮ» их обычно много.

Прогноз: победа «Ромы» с форой 0 в основное время за 2.51.

В первом матче читалась победа «Ромы», и она получилась классической для команды Моуринью. Быстрый гол в контратаке и спокойная игра вторым номером. Футболисты «Реал Сосьедада» создали пару моментов, но забить там было не так просто. А итальянцы поставили точку в матче после подачи углового — это еще одна сильная сторона «Ромы». В выходные с римлянами случилась аномалия, в игре с «Сассуоло» было аж 7 голов — 3:4. Обычно такое пиршество в их матчах не встречается. Справедливости ради, у «волков» было удаление еще в первом тайме.

«Реал Сосьедад» тоже остался без победы в чемпионате Испании — 1:1 на выезде с «Мальоркой». Тут было много борьбы, фолов и мало футбола. Состав был неоптимальным, Сёрлота и Кубо выпустили только на замену. Вообще же у «Сосьедада» почти все восстановились от травм, вернулись Сильва и Мерино, но побед как не было, так и нет. У «Ромы» в шикарной форме Дибала, Абрахама вот-вот прорвет (в первой игре он отдал голевой пас) и надежная в целом защита. А тут еще и можно играть на контратаках после домашних 2:0. «Рому» устроит и ничья в гостях, но при таком сценарии она вполне может и победить.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.12.

Тут тоже после первого матча 2:0 в пользу фаворита, но по игре преимущество «Байера» не было таким убедительным. Оба гола были забиты после дальних ударов, при этом «Ференцварош» мог сам отличиться, но Закариассен попал в перекладину. Были моменты и во втором тайме. Черчесов остался доволен своей командой, хотя, конечно, шансов на проезд дальше стало еще меньше. Но дома чемпион Венгрии будет играть при сумасшедшей поддержке своих болельщиков. Как умеет настраивать российский тренер, мы тоже знаем. К тому Черчесов дал многим игрокам основы отдохнуть в выходные. На гол от «Ференцвароша» явно можно рассчитывать.

Дело в том, что «Байер» много пропускает в бундеслиге. Он только что выиграл в гостях у «Вердера» 3:2, в 5 последних матчах проходила ставка «обе забьют». С «Монако» в прошлом раунде тоже было 2:3 и 3:2. Хаби Алонсо — еще молодой тренер, и опыта у него немного. Но пока атака выручает, но проблемы в обороне можно закрыть глаза. У немцев в хорошей форме Фримпонг, есть Азмун, есть Диаби, за которого «Байер» хочет выручить 100 млн евро. Интересно, что проход «Ференцвароша» в следующий раунд оценивается коэффициентом 12. Звучит, как сенсация, но «Байер» может дрогнуть под напором 60-тысячной толпы в Будапеште. И все же надежнее здесь сыграть на голы — их должно быть много.

Прогноз: победа «Арсенала» в основное время и тотал больше 2,5 за 1.89.

«Арсенал» не стал жертвовать Лигой Европы в гостевом матче. Артета выставил не сильнейший, но вполне боеспособный состав с Джакой, Сакой и Мартинелли. Англичане добились приемлемых 2:2, и теперь все можно решить на «Эмирейтс». В Англии «канониры» продолжают побеждать, в выходные они разгромили «Фулхэм» 3:0. Так что Артете нет смысла кого-то беречь сегодня, пока что игра на два фронта не мешает его команде. Тем более, «Арсенал» остался без Нкетии, и восстановившемуся Жезусу надо поскорее набирать форму. Есть сомнения по вратарю Тёрнеру, он давно не играл и в Португалии выглядел неубедительно. Но и с ним в составе «канониры» должны проходить дальше.

У «Спортинга» достаточно молодая команда, она заточена под быстрые атаки. У португальцев был шанс победить дома, теперь же шансов пройти дальше очень мало. Тем более в Лондон из-за дисквалификации не полетели два важных игрока основы — защитник Коатес и полузащитник Морита. А еще и экс-игрок «Арсенала» Бельерин под вопросом из-за травмы. В любом случае, для португальцев это хороший шанс показать себя, ведь летом кого-о из них наверняка продадут в клубы побогаче. Значит, закрытого футбола не будет, и можно рассчитывать на голы, если реализация не подведет. Ну и конечно, дома «Арсенал» не должен упустить выход в ¼ финала Лиги Европы.

Андрей Санталов

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