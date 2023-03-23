Новая битва Италии с Англией, Франция против Нидерландов — ставим на топ-матчи в отборе на Евро-2024

Прогноз: Англия не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.10.

Италия - Англия Сделать ставку

После памятного финала Евро-2020 Англия и Италия уже дважды встречались в Лиге наций в прошлом году. Реванш Саутгейту пока взять не удалось: 0:0 и 1:0 в пользу «Скуадры адзурры». В этот раз англичанам не помогут лучший форвард страны (а возможно, и всей Европы) прямо сейчас Рэшфорд и Маунт из «Челси». Группа атаки все же выглядит достойно. Впереди могут выйти Фоден — Кейн — Сака, эту тройку поддержит вездесущий Беллингем. В остальном прогнозируемый состав выглядит привычно. Привычной наверняка будет и осторожная тактика Саутгейта. Но учитывая возрастную оборону итальянцев, на гол англичане могут рассчитывать.

Манчини продолжает перестройку сборной Италии. Этот процесс уже стоил итальянцам участия в ЧМ-2022, зато в Лиге наций они отобрались в четверку сильнейших. Попасть на Евро-2024 — не должно стать проблемой. Напрямую выходят два первых места в группе, Украине или Северной Македонии сложно будет опередить фаворитов. Хотя Манчини все же не позавидуешь, выбор среди форвардов просто минимальный. У Берарди всего 7 голов в сезоне, Иммобиле и Распадори недоступны. В основе может появиться новичок Ретеги, который родился в Аргентине. Италия готова сыграть вторым номером и много не пропустить, но и в атаке ей особо не на что рассчитывать.

Прогноз: ничья за 3.45.

Швеция - Бельгия Сделать ставку

Главная новость для Швеции перед стартом отборочной кампании Евро-2024 — Ибрагимович снова в сборной! Златану 41 год, он пропустил 8 месяцев из-за травмы, но он не собирается заканчивать. У шведов непростая ситуация в группе, кроме Бельгии за путевку в Германию поборется еще и Австрия. В прошлом году «Тре крунур» провалились в Лиге наций, вылетев в дивизион С, а до этого не отобрались на ЧМ. Хотя состав выглядит прилично. Исак забивает за «Ньюкасл», Форсберг — за «Лейпциг». Есть Кулусевски, Линделёф и Эланга из «Тоттенхэма» и «МЮ». Да и Златан должен вселить уверенность в товарищей по сборной.

Бельгия разочаровала на ЧМ в Катаре, логично, что последовала смена тренера. Вместо Мартинеса с командой теперь работает хорошо знакомый нам Тедеско. Эден Азар завершил карьеру в сборной, новым капитаном назначен Де Брейне. У бельгийцев на чемпионате мира были конфликты внутри команды, для Тедеско теперь главное — поскорее наладить микроклимат в раздевалке. Интересно, что новый тренер вызвал всего 20 игроков, в том числе опытного защитника Вертонгена. Но есть и несколько свежих лиц: обновление бельгийской сборной началось. От этой встречи много голов не ждут, по коэффициентам выгоднее всего взять ничью.

Прогноз: победа Франции за 1.92.

Франция - Нидерланды Сделать ставку

В сборной Франции тоже перемены. Из команды ушли основной вратарь Льорис и защитник Варан, Дешам окончательно рассорился с Бензема. Новым капитаном сборной стал Мбаппе, и это, кажется, неприятно удивило Гризманна. Похоже на еще один конфликт у финалистов ЧМ-2022. Впрочем, это не должно помешать Франции отобраться на Евро в следующем году. Помимо Нидерландов в группе также Ирландия, Греция и Гибралтар. К тому же Мбаппе уже проявил себя как лидер в Катаре, понятно, что на многие годы вперед он — главный человек в сборной.

У голландцев привычный круговорот среди тренеров: ван Гала сменил Куман. Теперь Нидерланды будут играть в 4 защитника, а не в 5, как на ЧМ-2022. Но авантюрного атакующего футбола ждать не стоит. Так, например, Куман не вызвал на сбор Фримпонга из «Байера» (7 голов и 9 передач), объяснив, что ждет от защитников в первую очередь хорошей игры в обороне. При этом тренер рассчитывает примерно на тех же футболистов, что и ван Гал. Так, за голы снова будет отвечать связка нападающих Гакпо — Депай. Но без Френки Де Йонга во Франции голландцам будет сложно зацепиться за очки.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.94.

Испания - Норвегия Сделать ставку

Испания при Энрике старалась довести позиционный футбол до совершенства, но на ЧМ-2022 такой подход не дал результат. Теперь у «Красной фурии» новый тренер-де ла Фуэнте, он много работал с испанской молодежью, так что выбор преемника выглядит органично. Новый босс испанцев сильно обновил сборную, из тех, кто был в Катаре, он вызвал только 11 футболистов. Бускетс завершил карьеру в национальной команде, вратарь Кепа заменит травмированного Симона. Новым капитаном стал Мората, от него же и жду голов, а в результативности как раз и была главная проблема сборной. Вряд ли ее получится решить в первых же матчах.

Норвегии тоже сложно будет рассчитывать на голы — травмировался супербомбардир Холанд. Вместо него, скорее всего, выйдет Сёрлот из «Реал Сосьедада». Замена, конечно, неравноценная, хоть форвард и комфортно чувствует себя в Испании. За второе место в группе с норвежцами будут соперничать Шотландия и Грузия. Но если Холанд будет в строю, то скандинавы выйдут на первый крупный турнир с 2000 года. Еще одна звезда Норвегии — капитан «Арсенала» Эдегор. Против Испании он будет получать мяч гораздо реже, чем привык в клубе, соответственно, ему сложнее будет придумать что-то опасное у чужих ворот. Поэтому ставим здесь на тотал меньше.

Прогноз: победа Хорватии и тотал меньше 3,5 за 2.09.

Хорватия - Уэльс Сделать ставку

В Хорватию мало кто верил на чемпионате мира, все-таки лидеры у нее довольно возрастные, но они совершили очередное чудо и снова выиграли медали. Модрич, Брозович и Перишич остались в сборной, карьеру в ней завершил только Ловрен. В отборе на Евро у хорватов не должно быть больших проблем, в группе кроме Уэльса — Турция, Армения и Латвия. Задача на ближайшие два матча, по словам Далича — победить валлийцев и не проиграть в Турции. У Хорватии не все сейчас в оптимальной форме, это касается и Влашича, и Оршича, но при своих болельщиках они должны побеждать.

Для Уэльса началась новая эпоха — без многолетнего лидера Бэйла. Валлийцы пошумели на Евро-2016, отобрались спустя долгие годы на ЧМ, теперь пришло время для нового поколения под присмотром капитана Рэмзи. При тренере Пэйдже Уэльс все так же будет рассчитывать на контратаки и стандарты, это давно уже главные козыри «драконов». Статистика на стороне гостей в этом матче: валлийцы 6 раз встречались с хорватами — 2 ничьи и 4 поражения. Две последние игры были в 2019-м: Хорватия взяла три очка дома (2:1), а на выезде были 1:1. Уэльсу потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть играть без Бэйла, Модричу и Ко нужно этим воспользоваться.

Андрей Санталов

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