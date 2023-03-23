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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой будет много голов: прогноз на матч «Фенербахче» — «Зенит»

Можно не думать о результате и сыграть в свое удовольствие.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» полетел в Турцию во время перерыва на матчи сборных. Чемпион России проведет благотворительный матч с «Фенербахче», вырученные деньги направят пострадавшим от недавнего землетрясения.

У команды Семака сейчас нелучший период. За натужной победой над «Химками» последовали вылет из Кубка по пенальти от «Динамо» и поражение от ЦСКА (0:1) в чемпионате. Совсем не забивает Касьерра, в атаке себя проявляют только Малком и Бакаев (в Кубке). В центре поля нет прежней надежности без Барриоса. Но премьер-лига остается главным турниром для Семака, там сохраняется отрыв +8 от «Спартака». В Турцию «Зенит» отправился без Кузяева, Караваева, Алипа и Ренана (они вызваны в сборные) и Барриоса, который продолжает восстанавливаться от травмы.

«Фенербахче» — вторая команда в чемпионате Турции, только что она дважды встречалась с «Севильей» в Лиге Европы. Испанцы были сильнее по итогам двух матчей, но уровень «Фенера» при Жезуше очень приличный. Команда больше всех забивает в турецкой лиге благодаря таким бомбардирам, как Валенсия из Эквадора и Батшуайи из Бельгии (44 гола на двоих). «Фенербахче» отправил в сборные 11 игроков, известно также, что Валенсия недавно получил травму. Так что состав у турецкого клуба будет неоптимальным, но для такого матча это не самое важное.

«Зенит» уже проводил товарищеский матч против «Црвены Звезды» в ноябре, там было 3:1. Что-то похожее в плане голов ожидается и здесь, обе команды могут не думать о результате и сыграть в свое удовольствие. «Бетсити» на обе забьют и тотал больше 2,5 дает коэффициент 1,69. Заманчиво смотрится и вариант с голом Малкома за 2,70.

Андрей Санталов

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