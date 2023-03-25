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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпину все-таки пора побеждать: прогноз на матч Россия — Ирак

Первая домашняя игра с ноября 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России провела очередной невзрачный матч при Карпине. Результат 1:1 с Ираном не должен вводить в заблуждение — соперник переиграл нашу сборную. Одна статистика по ударам по воротам чего стоит: 22−5 (и 9−2 по угловым). Первый тайм лучше удался команде Карпина. Выделялся Зиньковский, он и заработал пенальти, с которого забил Антон Миранчук. Однако проблемы в обороне видны были уже там. Защитники сборной не справлялись с длинными передачами на Тареми, а полузащитники не помогали им в борьбе за отскоки мяча. Иранцы тоже забили с пенальти и несколько раз простили россиян с игры. Многие выглядели ниже своего уровня: Глебов часто терял мяч, Захарян и Комличенко были не заметны, есть вопросы и к тому же Миранчуку.

Вообще игра сборной России была похожа на игру «Ростова» — причем нелучшего образца. Были ошибки при розыгрыше мяча от вратаря (в 2023-м мы такие видели и у ростовчан). Прессинг получался редко, часто просто отходили всей командой поближе к своей штрафной. Карпин подтвердил, что остался недоволен тем, что увидел после счета 1:0, но такие слова мы часто от него слышали — а в игре сборной ничего не меняется. Футболисты не выходят проявлять себя, нет ни финтов, ни каких-то зрелищных моментов. Поэтому и тренера, и игроков всё чаще критикуют.

По идее они должны отреагировать на это во встрече с Ираком. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, болельщиков должно быть много, это может придать мотивации футболистам. Тем более состав будет другой, многие выйдут со свежими силами. Атака с Тюкавиным, Соболевым и Пиняевым должна быть более энергичной, Баринов в центре поля должен показать свою неуступчивость. С Ираком недавно работал голландец Адвокат, но Дик не смог вывести команду на ЧМ-2022. Теперь иракцев тренирует испанце Касас, он уже выиграл один турнир — Кубок Персидского залива в январе 2023-го. Но эта команда по уровню слабее Ирана.

Сборная Карпина давно не выигрывала — есть шанс прервать эту серию на поле «Газпром-Арены». На победу России и тотал больше 1,5 «Марафон» предлагает коэффициент 1,88. Можно рассмотреть и такой вариант: Ирак не забьет за 2,00 в «Бетсити».

Андрей Санталов.

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