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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Три очка для фаворита: прогноз на матч Ирландия — Франция

Мбаппе и Гризманн добудут еще одну победу.

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Источник: Reuters

Судя по первому матчу в квалификации Евро-2024, никакого разлада в сборной Франции нет. Вице-чемпионы мира уверенно разобрались с Нидерландами (4:0), новый капитан команды Мбаппе сделал дубль. Все было решено уже в первые 20 минут, когда французы забили три гола. Примечательно, что первый на счету Гризманна с паса Мбаппе, причем Антуан перед этим сам отобрал мяч у соперника. Дешам снова показал прагматичный футбол. Франция не идет в высокий прессинг, ждет, когда соперник начнет двигаться с мячом от штрафной, тут его и ловит на ошибках. Плюс, центрфорвардом вышел Коло-Муани, у «трехцветных» теперь очень быстрая тройка нападения (вместе с Мбаппе и Команом), ей удобно убегать в контратаки.

Ирландия первый тур в отборе пропускала, поэтому сыграла с Латвией товарищеский матч (3:2). Тренер «зеленых» Кенни хочет, чтобы команда больше владела мячом, а не только играла в забросы и навесы. И во встрече с Латвией мяч у ирландцев был 70% времени — в лучших традициях «Барселоны» и «Ман Сити». С Францией Кенни не хочет уходить в глухую оборону и предлагает своим футболистам сыграть смело. Идея интересная, но тем легче будет сборной Франции с ее быстрым нападением. Да и Жиру с его умением играть головой тоже может полезно выйти на замену. В этой группе шансы ирландцев отобраться на Евро минимальны, но зато команда может запомниться смелым футболом.

БК «Лига Ставок» дает на победу Франции с форой −1,5 коэффициент 1,98. Хорошо смотрится и индивидуальный тотал гостей больше 2 за 1,92 в «Фонбете».

Андрей Санталов

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