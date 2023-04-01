Йоканович добавит головной боли Бердыеву: прогноз на матч «Динамо» — «Сочи»

«Динамо» продолжает лихорадить по игре, но команду теперь ведет за собой 20-летний Тюкавин. У него три мяча в 2023-м плюс гол «Уралу», записанный как автогол. В чемпионате бело-голубые борются с «Ростовом» и «Спартаком» за медали, при этом 4 апреля их ждет матч с «Акроном» в Кубке. Трофей в столетний юбилей — большое дело, так что интересно, как поступит Йоканович, будет ли тренер кого-то беречь с «Сочи»!? Скамейка у «Динамо» не очень большая, Смолов не играет уже почти месяц, у вратаря Шунина тоже повреждение, а тут еще Захарян пропустит матч из-за перебора карточек. Зато в состав вернутся Фомин и Нгамалё.

«Сочи» начал весной с победы над ЦСКА, а затем неожиданно провалился с «Оренбургом» (0:4) и «Факелом» (0:3). В Воронеже «барсы» вообще нанесли лишь один удар по воротам. Самый неудобный сценарий для «Сочи» — когда он первым пропускает гол. Приходится раскрываться, атаковать большими силами, и соперник наказывает за это на контратаках. Потери Нобоа и Дркушича тоже сказываются на игре. Хотя когда мяч у соперника, возрастной эквадорец неохотно отрабатывает в защите. Против «Динамо» не выйдет основной нападающий Мелкадзе, схвативший две карточки в игре с «Факелом». Сможет ли его заменить Джорджевич — вопрос, ведь он недавно был травмирован.

«Динамо» сильно играет дома: 7 побед, 2 ничьи и поражение только от «Зенита». Состав у бело-голубых сейчас тоже сильнее, чем у «Сочи». Плюс, у соперника Бердыев еще только осваивается в команде. На победу «Динамо» можно поставить в «Марафоне» за 1,89. Более аккуратный вариант: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,93. В матчах бело-голубых много голов — это редкость.