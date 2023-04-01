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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак победит, но будет трудно: прогноз на матч «Зенит» — «Урал»

Чемпион России редко теряет очки дома.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит», несмотря на поражение от ЦСКА перед перерывом на матчи сборных, продолжает с комфортом лидировать в РПЛ. Отрыв от «Спартака» — 8 очков, от «Ростова», в который мало кто верит — 7. На прошлой неделе питерцы слетали в Турцию на благотворительный матч с «Фенербахче» — 2:2. Интересно, что играть пришлось без нападающих, поэтому в роли форварда выступил Малком. Бразилец забил с пенальти, еще один мяч на счету Клаудиньо. Теперь Семаку должно быть проще в плане состава. Кассьерра, Сергеев и Мостовой уже тренируются в общей группе, продолжает лечиться от травмы только Барриос.

Впечатляющую серию «Урала» из 16 матчей подряд без поражений прервало в прошлом туре «Динамо». Этот результат был не совсем по игре, уральцы часто атаковали большими силами, и в конце встречи попались на контратаке. При этом они остались без главного тренера на три матча: Гончаренко слишком эмоционально высказался в адрес судьи и схлопотал красную карточку. «Урал» во время перерыва провел сбор в Дубае. В состав наконец вернулись полузащитники Газинский и Сиссе, они еще не играли в этом году из-за травмы.

«Зениту» нужно исправляться за последние результаты в РПЛ, за вылет из Кубка. К тому же дома команда Семака обычно играет хорошо и очень редко теряет очки. В 10 матчах у чемпиона России 9 побед и поражение. Однако «Урал» при Гончаренко стал крепкой командой и вряд ли допустит разгром. На победу «Зенита» и тотал меньше 3,5 БК «Лига Ставок» дает коэффициент 1,99. Еще один вариант — «обе забьют — нет» за 1,75 в «Фонбете».

Андрей Санталов

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