Гвардиола отомстит Тухелю: анонс матча «Манчестер Сити» — «Бавария»

«Манчестер Сити» вышел на пик формы этой весной. У команды Гвардиолы 8 побед подряд, в последних матчах она громит соперников, не обращая внимания на их статус. С «Лейпцигом» в Лиге чемпионов было 7:0, с «Ливерпулем» — 4:1, причем без Холанда. Норвежец уже вернулся и отметил это дублем в ворота «Саутгемптона». «Горожане» теперь уверенно выходят из-под прессинга у своей штрафной, в этих случаях им часто удаются быстрые атаки. В таких ситуациях Грилиш и Де Брёйне либо сами бьют по воротам, либо раздают голевые передачи. Если же игроки «Сити» теряют мяч, то обычно быстро отбирают его у оппонентов. Команда Гвардиолы все ближе к «Арсеналу» в премьер-лиге, а в ЛЧ она и вовсе считается главным фаворитом.

«Бавария», кстати, на втором месте по котировкам, так что у нас тут, можно сказать, досрочный финал. Неожиданная смена тренера в Мюнхене была сделана и под еврокубок. Тухель уже так приходил в «Челси» по ходу сезона и брал заветный трофей. Пока что результаты у «Баварии» противоречивые. Мюнхенцы разобрались с Дортмундом в первом матче при Тухеле, но там сильно помог сам соперник. А вот с «Фрайбургом» дважды было какое-то мучение. Скромный клуб выбил «Баварию» из Кубка Германии, а в чемпионате уступил лишь в один мяч. Моменты у форвардов из Мюнхена есть — подводит реализация. А на одних голах от защитников («Фрайбургу» забивали только Упамекано и-де Лигт) далеко не уедешь.

По составу у «Баварии» есть проблемы перед первым четвертьфиналом в ЛЧ. Шупо-Мотинг пропустит встречу из-за травмы, другого такого центрфорварда у Тухеля нет. Придется импровизировать с Гнабри или Мюллером на этой позиции. Есть еще Мане, но у сенегальца этот сезон не задался, в 2023-м он еще не забивал. У «Сити» все в строю кроме Фодена. Гвардиола может выбирать между Марезом и Бернарду Силвой, между Стоунзом и Уокером, есть и козырь в виде Альвареса на скамейке запасных. Тут явное преимущество у английского клуба. Интересно, что в «Баварии» теперь играет Канселу, он может поделиться с новыми одноклубниками какими-то секретами «Сити».

Для Гвардиолы это уже 7-й плей-офф ЛЧ с «Манчестер Сити». Лучший результат — выход в финал, где его обыграл «Челси» Тухеля. Пеп знает, что его будут оценивать по успеху в этом турнире, титулов только в Англии — недостаточно. В этом сезоне все складывается хорошо, футболисты набрали форму, тактика Гвардиолы работает, есть голевая машина в виде Холанда и есть кому снабжать его мячами. «Бавария» еще не полностью освоилась при новом тренере, к тому же приехала в Англию не в оптимальном составе. Логично в таком случае поставить на победу хозяев поля. БК Pari предлагает коэффициент 1,75 на то, что «Манчестер Сити» сегодня выиграет. Можно и повысить ставки, взяв победу «Сити» форой −1 за 2,20.

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Андрей Санталов