Много борьбы и мало голов: анонс финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА

В начале сезона мало кто ожидал увидеть ЦСКА и «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, но к плей-офф команды преобразились и по праву теперь поспорят за главный трофей КХЛ. Казанцы мощно усилились прошлым летом, но не было ни игры, ни результатов, поэтому пришлось возвращать из творческого отпуска легенду «Ак Барса» Билялетдинова. Опытный тренер всё поправил и вернул клубу статус главного на Востоке. В первых двух раундах «барсы» разогревались, с «Нефтехимиком» и «Адмиралом» было 6 матчей, пришлось два раза летать во Владивосток. Зато в финале конференции казанцы быстро справились с «Авангардом» (4−1 в серии) и получили дополнительные дни для восстановления.

Для ЦСКА это уже пятый подряд (!) выход в финал Кубка Гагарина. Армейцы тяжело начинали сезон, возможно, сказывался постчемпионский синдром. После первого месяца красно-синие занимали 8-е место на Западе. Но затем собрались, выдали серию из 11 побед подряд и играли уже с прицелом на плей-офф. Тут тоже не всё получалось, но в решающих седьмых матчах с «Северсталью» и «Локомотивом» ЦСКА брал свое за счет опыта и мастерства хоккеистов. В финале Запада Федорова снова ждала встреча со СКА, и питерских армейцев удалось пройти в 6 матчах. В первую очередь, за счет очень хорошей реализации моментов. Красно-синим не нужно много бросков, чтобы забивать голы, они эффективно действуют перед воротами.

Главное, ЦСКА решил вопрос с вратарями после скандальной истории с Федотовым. Швед Рейдеборн в плей-офф вышел на новый для себя уровень, в серии против СКА он дважды сыграл на ноль и пропустил 10 шайб в 10 встречах. Остальные лидеры так же в порядке. Григоренко с 21 очком — лучший бомбардир Кубка Гагарина-2023, Мамин, Нестеров и Окулов тоже регулярно набирают очки. Иногда армейцы неудачно начинают матчи, но это не паникуют из-за этого, отыграться даже со счета 0:2 для них не проблема. Успешная игра в последние годы выработала психологию победителей у хоккеистов, да и Федоров стал более опытным как тренер.

Сильные стороны «Ак Барса» — надежная игра в обороне, минимум ошибок в своей зоне — тут сразу чувствуется рука Билялетдинова. Также казанцы хорошо добавляли в третьих периодах в серии с Омском, дожимали соперника в овертаймах. Тут игроки тоже не терялись, если проигрывали по ходу матчей в одну-две шайбы. «Ак Барс» мало забивает в плей-офф, но еще меньше пропускает. У лучшего бомбардира команды Радулова 15 очков, у Шипачева только 3 шайбы, зато все победные. По статистике голкипер Билялов чуть превосходит Рейдеборна.

Билялетдинов трижды брал Кубок Гагарина, последний раз в 2018-м, как раз в серии против ЦСКА (4−1). Будет красиво, если он снова победит после трехлетнего перерыва в работе. Но и Федоров может стать частью истории в случае второго подряд успеха, легендарный игрок на глазах превращается в суперуспешного тренера. Так что нас ждет упорная серия, возможно, мы увидим все 7 матчей. Определиться со ставками тут непросто. У «Ак Барса» больше сил, зато у ЦСКА лучше игровой тонус, игроки на ходу. Армейцы считаются небольшими фаворитами в первой встрече, на их победу с учетом овертайма БК Pari предлагает коэффициент 1,85. Но проще выбрать ставку на тотал меньше 4,5 за 1,72 — в игре двух системных команд, которые стараются действовать понадежнее, много голов не будет.

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Андрей Санталов