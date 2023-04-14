Победа фаворита и много голов: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Химки»

«Крылья Советов» наконец победили этой весной в премьер-лиге. Команда из Самары показывала неплохую игру и в чемпионате, и в Кубке, но проблемы с реализацией моментов мешали набирать очки. В прошлом туре «Крылья» воспользовались кризисом в «Сочи» и победили на выезде 2:1. Писарский снова не забил (у него уже 4 матча без голов), но в этот раз выручили Гапонов и Констанца. Бразилец вообще набрал хорошую форму, вместе с Коваленко он составляет сильный дуэт у самарцев в центре поля. Команда Осинькина все так же старается играть в атакующий футбол низом, по флангам активничают Бейл и Горшков — всё упирается только в пресловутую реализацию моментов.

В случае с «Химками» о стабильности не может быть и речи. Подмосковный клуб поменял уже третьего тренера за сезон, теперь команду возглавил Талалаев, еще недавно работавший в «Торпедо». Снова были слова о долгосрочном развитии «Химок», Талалаев подписал контракт на 5 лет, но пока в перспективы клуба не верится. Да и массовая закупка игроков зимой была под другого тренера. До зоны стыков — 4 очка, теоретически «Химки» сохраняют шансы остаться в РПЛ, однако сделать это будет сложно. Этой весной в 5 матчах они набрали лишь одно очко, разница мячей — 3−14.

Приход Талалаева должен взбодрить «Химки», однако за короткое время ему вряд ли удастся наладить игру защитников, которые только что пропустили 6 мячей от «Краснодара» и 3 — от ЦСКА. Самарцы же отдохнули после насыщенной недели и со свежими силами по праву смотрятся тут фаворитами. «Фонбет» дает на победу «Крыльев Советов» с форой −1 коэффициент 1,77. В сочетании с голами получается еще и вот такой вариант: победа хозяев и тотал больше 2,5 за 2,10 в «Лиге Ставок».