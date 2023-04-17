Клоппу пора побеждать: прогноз на матч «Лидс» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» взял два очка в матчах с «Ман Сити», «Челси» и «Арсеналом», но второй тайм с «канонирами» выглядел обнадеживающим для болельщиков «красных». Вопрос в том, какой «Ливерпуль» мы увидим сегодня, команда Клоппа, мягко говоря, нестабильна в этом сезоне. Особенно плохо ей удаются матчи на выезде, тут мерсисайдцы набрали всего 13 очков из 45. До зоны ЛЧ «Ливерпулю» уже будет сложно добраться, а вот за еврокубки «красные» еще могут побороться. Хотя для такого клуба это будет слабое утешение. Клопп рассчитывает на раскованность игроков, потому что терять команде уже нечего.

«Лидс» тоже нестабилен, он хорошо провел первый тайм с «Кристал Пэлас», повел в счете, а затем пропустил 5 голов. Команда Грасии в двух очках от зоны вылета, при экс-тренере «Рубина» результаты чуть улучшились, но главная проблема с ненадежной игрой в обороне так и не решена. В последних 5 матчах «Лидс» пропустил 14 голов. Интересно, что год назад у команды так же было 29 очков после 30 туров. В оставшихся 8 матчах тогда «Лидс» взял 9 очков и спасся от вылета в последний игровой день. В этом сезоне «белым» плохо удаются встречи с командами из верхней части таблицы — 1 победа в 15 матчах, зато над «Ливерпулем»!

На еще одну победу «Лидсу» будет сложно рассчитывать, все-таки «Ливерпуль» давно не выигрывал, и ему уже пора набирать три очка. Ясно и то, что матч будет голевым, у обеих команд есть проблемы в защите. На победу «Ливерпуля» и тотал больше 2,5 БК Tennisi предлагает коэффициент 2,15. Хорошо смотрится и вариант обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,76 в «Лиге Ставок».