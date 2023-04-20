Еще одна перестрелка в Лиге Европы: прогноз на матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

Первый матч сложился по удивительному сценарию. «Манчестер Юнайтед» был бодр и напорист в первом тайме, Бруну, Марсьяль и Забитцер разыгрывали комбинации в свое удовольствие. Австриец был хорош в роли форварда и сделал быстрый дубль. «Севилья» высоко встречала соперника, и команда тен Хага этим пользовалась, раз за разом убегая в быстрые атаки. Антони и Маласиа могли довести счет до крупного, и решить исход противостояния. Но манкунианцам не повезло, а вот испанцам — очень даже. В концовке встречи два рикошета сыграли за них, и в Севилью команды едут после ничьей 2:2.

Теперь исход противостояния неясен. На бумаге «Манчестер» — фаворит даже в гостях, но у него большие проблемы с составом. У Бруну перебор карточек, основная пара защитников Варан — Мартинес травмирована, а Эриксен и Рэшфорд только-только вернулись. Против «МЮ» и статистика: до этого он ни разу не побеждал «Севилью»: были две ничьи и два поражения. У испанцев тоже не все гладко, не будет Монтьеля, а в обороне они играют слабо, как показал первый матч. При этом у них хватает опытных футболистов, которые умеют играть в таких матчах: тут и Ракитич, и Акунья, тут и Навас с Окампосом и Эн-Несири. Даже уступая в счете, «Севилья» не разваливается. А англичанам сложно удерживать победный счет из-за ненадежной обороны.

Интересно, что «Манчестер Юнайтед» уже выбил из Лиги Европы «Барселону» и «Бетис» — станет ли «Севилья» следующей? Еще одна ничья не будет сенсацией, и тогда всё решится в серии пенальти. Но такая ставка слишком рискованная. Больше верится здесь в обмен голов — класс нападающих у обеих команд гораздо выше класса защитников. На обе забьют «Бетсити» предлагает коэффициент 1,74. Хорошо смотрится и тотал больше 2,5 за 1,93 в БК «Марафон».