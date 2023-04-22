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22 апреля, источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: анонс матча ЦСКА — «Локомотив»

Сколько еще отличных матчей должен провести «Локомотив» Михаила Галактионова, чтобы его начали серьезно оценивать?

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Локомотив» в таблице на приличном расстоянии друг от друга, и у армейцев на 16 очков больше, но это в таблице за 23 тура. А если брать результаты только после зимней паузы, то оба клуба в лидерах лиги по набранным очкам, и форма их выглядит одинаковой. В пользу ЦСКА фактор своего поля, где красно-синие побеждали даже «Зенит» и не уступали аж с 5 ноября. Зато «Локо» мог готовиться к игре в недельном цикле как один из пострадавших от грозы клубов РПЛ в Кубке, а подопечным Владимира Федотова пришлось отдать немало сил в тяжелом матче финала Пути РПЛ с «Уралом».

ЦСКА — «Локомотив»

Результаты соперников по дерби в марте и апреле заставляют удивиться коэффициентам. Против набравшего ход «Локо» с Дзюбой и Глушенковым, уже настрелявшим десяток голов этой весной, ЦСКА при всех своих козырях вовсе не выглядит настолько явным фаворитом. Да, ЦСКА очень убедителен дома и забивает на «ВЭБ-Арене» в среднем 2,5 гола за игру, но зато «Локо» выиграл четыре из четырех гостевых матча в РПЛ в 2023 году. Почему победа ЦСКА оценивается чуть ли не в три раза вероятнее успеха «Локомотива» — не очень понятно.

Предлагаем рассмотреть два варианта ставки. Первая выглядит максимально надежной: «обе забьют — да». ЦСКА забивает в восьми матчах подряд. У Федора Чалова уже 6 забитых мячей после зимней паузы, и он стремительно догоняет лучших бомбардиров чемпионата. Проснулся голевой аппетит и у Антона Заболотного, 3+2 по результативности в 2023 году у Ивана Облякова. У хозяев 16 голов в последних 8 матчах, а у гостей и вовсе 19. Артем Дзюба и Максим Глушенков сметают все на своем пути. Если к игре будет готов главный вундеркинд российского футбола Сергей Пиняев, очень трудно поверить, что «Локомотив» не сумеет поразить ворота Игоря Акинфеева. БК ПАРИ предлагает на голы в те и другие ворота коэффициент 1.80.

ЦСКА по игре не так впечатляет, как по результатам. Дома в Кубке с «Уралом» армейцы избежали поражения лишь благодаря небесппорному пенальти на последних минутах, хотя до этого создали немало моментов, но подвела реализация. О форме «Локомотива» многое говорит мощнейший вынос «Оренбурга», который не то что крупно, а вообще практически никому не уступал дома, пока не попал под паровоз Галактионова. У железнодорожников есть все ресурсы, чтобы как минимум повторить результат «Урала», который выглядит более слабой на сегодня командой, но армейцев помучил. Двойной шанс «Локомотива» (победа или ничья гостей) предложен на сайте и в приложении БК ПАРИ с отличным коэффициентом 2.03. Ставка для амбициозных игроков.

Ставьте на этот и другие матчи

Игорь Борунов

ООО «БК “ПАРИ” ИНН: 7703365167 18+

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