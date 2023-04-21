Ставим на крупную победу фаворита: прогноз на матч «Арсенал» — «Саутгемптон»

Преимущество «Арсенала» над «Манчестер Сити» тает с каждым туром. Сейчас «канониры» впереди на 4 очка. «Горожане» в эти выходные играют в Кубке Англии, есть шанс оторваться на 7 очков, но у команды Гвардиолы будет два матча в запасе. И очная встреча 26 апреля.

«Арсенал» дважды в последнее время упустил победу при счете 2:0. С «Ливерпулем» все было так плохо во втором тайме, что и ничья была за счастье. С «Вест Хэмом» же всё решил промах Саки с пенальти при 2:1. «Канониры» стали чаще ошибаться, в том числе у своей штрафной, и это приводит к потере очков. Возможно, дело в психологии: чем ближе до финиша, чем больше давление на лидера АПЛ. Сказывается и глубина состава, точнее, ее отсутствие. Новички Жоржиньо и Троссард давно не отмечались результативными действиями. Судьба титул всё еще в руках «Арсенала», но права на ошибку теперь у него нет.

К счастью для Артеты, сегодня его команда принимает 20-й клуб АПЛ. «Саутгемптон» в феврале уволил второго тренера за сезон, но уйти с последнего места в таблице это не помогло. Не помогли и январские закупки на 60 млн евро. «Святые» за это время победили только кризисные «Челси» и «Лестер», всего при временном тренере Сельесе они набрали 8 очков из 27. До спасительного 17-го места — 4 балла, но матчей остается все меньше и меньше. Главная проблема «Саутгемптона» — в атаке, он забивает меньше гола за игру. Уорд-прауз — специалист по штрафным, но нужен и форвард-бомбардир. Купленный у бельгийского «Генка» Онуачу (70 мячей за последние три сезона) в АПЛ пока без голов.

По статистике «Арсенал» обычно хорошо играет с «Саутгемптоном». В последних 27 матчах в премьер-лиге — 19 побед и 8 ничьих. Сегодня команду Артеты устроят только три очка, иначе выезд к «Ман Сити» будет еще тяжелее. Плюс, «канонирам» надо улучшать разницу забитых и пропущенных, это тоже может сыграть свою роль. «Фонбет» дает на победу «Арсенала» с форой −2 коэффициент 1,85. В БК BetBoom также можно взять индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2,5 за 1,97. С аутсайдером лондонцы должны забивать много.