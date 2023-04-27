Федоров все-таки победит Билялетдинова: прогноз на 6-й матч финала КХЛ ЦСКА — «Ак Барс»

Год назад ЦСКА уступал в финале Кубка Гагарина 1−3 в серии с «Металлургом», и смог ее вытащить. Теперь армейцы оказались с другой стороны: уже они вели 3−1 и могли всё закончить в пятом матче в Казани. Для команды Федорова он поначалу складывался удачно. После классного прохода Полтапова ЦСКА повел 1:0, а во втором периоде мог и увеличить преимущество в счете, казанцев спасли две штанги. Двух шайб, скорее всего, хватило бы, «Ак Барс» очень мало забивает в финале. Но с 0:1 казанцы ушли благодаря редкому голу Радулова в большинстве, а уже затем решающую шайбу забросил Галиев.

К вратарю ЦСКА Рейдеборну больших вопросов нет, в голевых эпизодах он вряд ли мог выручить. Должны были сказать свое слово лидеры армейцев Григоренко, Окулов, Слепышев… Плюс, вернулись после травм Светлаков и Мамин — но игра в большинстве не пошла. С другой стороны, нужно отдать должное и «Ак Барсу». Казанцы задавили соперника силовыми приемами, Билялов в этот раз не пропускал «нелогичные» голы. Связка Шипачев — Радулов наконец сработала в большинстве. ЦСКА в этой серии лучше пользовался ошибками соперника, но в пятом матче получилось наоборот.

Теперь исход серии не так ясен, чемпионский опыт Билялетдинова, лидерские качества Радулова позволяют «Ак Барсу» рассчитывать как минимум на 7-й матч в Казани. Так что ЦСКА нельзя проигрывать дома, и в плане психологии армейцы не допускают растерянности в последние два года. Опыт Федорова тоже многого стоит, так что предпочтем здесь хозяев площадки. «Марафон» дает на победу ЦСКА в основное время коэффициент 2,18, а с учетом овертайма — 1,65. В плане голов команды не радуют результативностью, вот и сегодня есть смысл поставить на тотал меньше, хоть коэффициенты и достаточно низкие. В «Бетсити» можно взять тотал меньше 4,5 за 1,65.