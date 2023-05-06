Ставка против фаворита: прогноз на матч «Химки» — «Динамо»
Талалаев огорчит Йокановича.
Талалаев огорчит Йокановича.
«Динамо» провалилось в матче в честь столетия клуба. На «ВТБ-Арене» всё было готово к празднику, а бело-голубые уступили «Факелу» 0:2. Не сразу, но все-таки появились новости об уходе главного тренера Йокановича в конце чемпионата, и это не удивляет. С такими результатами и блеклой игрой сербский специалист сам подписал себе приговор. Руководство «Динамо» теперь говорит о том, что нужно достойно завершить сезон, но это будет непросто. У бело-голубых проблемы во взаимопонимании между тренером и игроками, нет лидеров в команде, Шунин уже публично срывается на Скопинцеве… По игре динамовцы плохо взламывают плотную оборону, им не хватает скорости в атаке.
«Химки» же по-прежнему мотивированы покинуть зону прямого вылета в первую лигу. От 14-го места в таблице их отделяет 4 очка. Команда Талалаева очень неплохо смотрелась против «Локомотива», и счет 1:5 не совсем по игре. В первом тайме и до какого-то момента во втором химчане раз за разом создавали опасные моменты, и только мастерство Лантратова спасало «Локо». Но когда «Химки» раскрылись при 1:2, то соперник на классе забил еще три мяча. Однако надежда у команды Талалаева на благополучный исход еще остается, и видно, что она будет бороться изо всех сил дальше.
Что касается «Динамо»: если его игрокам для мотивации не хватило 100-летнего юбилея клуба, то непонятно, что еще их может вдохновить на футбол в этом сезоне. Хотя молодые Тюкавин и Гладышев наверняка будут стараться. Если попытаться угадать исход встречи, то тут лучше идти против фаворита, на «Динамо» сейчас особой надежды нет. «Фонбет» дает 2,10 на то, что «Химки» не проиграют. Также хорошо смотрится вариант обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,85 в «Лиге Ставок». Обе команды сейчас ненадежны в обороне.
Андрей Санталов