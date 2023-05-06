Ставка против фаворита: прогноз на матч «Химки» — «Динамо»

«Динамо» провалилось в матче в честь столетия клуба. На «ВТБ-Арене» всё было готово к празднику, а бело-голубые уступили «Факелу» 0:2. Не сразу, но все-таки появились новости об уходе главного тренера Йокановича в конце чемпионата, и это не удивляет. С такими результатами и блеклой игрой сербский специалист сам подписал себе приговор. Руководство «Динамо» теперь говорит о том, что нужно достойно завершить сезон, но это будет непросто. У бело-голубых проблемы во взаимопонимании между тренером и игроками, нет лидеров в команде, Шунин уже публично срывается на Скопинцеве… По игре динамовцы плохо взламывают плотную оборону, им не хватает скорости в атаке.

«Химки» же по-прежнему мотивированы покинуть зону прямого вылета в первую лигу. От 14-го места в таблице их отделяет 4 очка. Команда Талалаева очень неплохо смотрелась против «Локомотива», и счет 1:5 не совсем по игре. В первом тайме и до какого-то момента во втором химчане раз за разом создавали опасные моменты, и только мастерство Лантратова спасало «Локо». Но когда «Химки» раскрылись при 1:2, то соперник на классе забил еще три мяча. Однако надежда у команды Талалаева на благополучный исход еще остается, и видно, что она будет бороться изо всех сил дальше.