Мало голов в матчах «Ромы» и «Ювентуса» и победы «Вест Хэма» и «Фиорентины» — прогнозы на полуфиналы ЛЕ и ЛК

«Рома» — «Байер»



Прогноз: «Рома» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.03.

«Рома» сейчас не в лучшей форме. В последних 4 турах Серии А у «волков» две ничьи и два поражения. Моуринью может сколько угодно критиковать судей, но его команда перестала создавать моменты и, как следствие, забивать. Раньше у римлян это получалось делать в том числе со стандартов, но теперь нет реализации и здесь. Наоборот, «Рома» стала пропускать с угловых и штрафных у своих ворот. А еще привозить голы в безобидных ситуациях. Теперь в Лигу чемпионов реальнее пробиться через Лигу Европы, хотя и тут «Рома» не является фаворитом. При этом на своем поле римляне сильны, в плей-офф ЛЕ они обыграли «Зальцбург» (2:0), «Реал Сосьедад» (2:0) и «Фейеноорд» в дополнительное время (4:1).

«Байер», в свою очередь, был хорош в гостевых встречах, правда, все они были ответными: 3:2 с «Монако», 2:0 с «Ференцварошем» и 4:1 с бельгийским «Юнионом». В первом полуфинале команда Алонсо (кстати, бывшего игрока Моуринью) тоже может осторожничать. «Рома» знает, что «Байер» с Диаби, Фримпонгом, Баккером и Виртцем хорош в быстрых атаках, и не даст много свободного пространства на своей половине поля. «Аспириновые» недавно выдали мощную беспроигрышную серию из 14 матчей, но перед ЛЕ уступили-таки «Кельну». В Риме можно ждать любой результат, хозяева будут не в оптимальном составе, но, скорее всего, они не проиграют, и голов много не будет.

«Ювентус» — «Севилья»



Прогноз: тотал меньше 2 за 2.23.

«Ювентусу» сильно повезло в четвертьфинале ЛЕ со «Спортингом». Моментов у португальцев было много, но забили они всего один гол, поэтому дальше прошли более опытные туринцы. Теперь команда Аллегри — главный фаворит турнира по мнению букмекеров. При всех проблемах в обороне «Юве» мало пропускает — хорош и основной вратарь Шченсны, и запасной Перин. А впереди Ди Мария, Костич и Рабьо всегда могут что-то придумать. Француз вообще проводит лучший сезон в карьере, у него 11 голов и 4 передачи во всех турнирах. А еще и Влахович стал забивать в последних матчах.



С другой стороны, магия «Севильи» в Лиге Европы по-прежнему работает. Испанцы могли разгромно проиграть еще в первом матче с «Манчестер Юнайтед», и на этом всё бы для них закончилось. Но они воспользовались ошибками соперника и вернулись домой с ничьей в кармане (2:2). А там ошибки Де Хеа с Магуайром — и вот он, выход в полуфинал турнира, который «Севилья» выигрывала 6 раз. При новом тренере Мендилибаре у испанской команды лишь одно поражение в 9 матчах, вылет из Ла Лиги ей уже не грозит. При этом в атаке по-прежнему креатива мало, акцент делается на навесы в штрафную на Эн-Несири. В первом матче двух опытных команд победит осторожность, отсюда такой прогноз на голевую засуху.

«Вест Хэм» — АЗ Алкмар



Прогноз: победа «Вест Хэма» и тотал больше 2,5 за 2.35.

В Лиге конференций главным претендентом на трофей считается «Вест Хэм». У англичан не задался сезон в АПЛ, зато в еврокубке они выиграли 9 матчей из 10. Единственную ничью с лондонцами сделал «Гент» в ¼ финала (1:1). В ответном матче бельгийцы даже повели 1:0, но затем разница в классе сказалась, и Антонио с Пакета и Райсом закатили 4 мяча. Тренер Мойес уверен, что его команда играет в лучший футбол сейчас. «Молотки» только что победили «Ман Юнайтед», так что команда явно на кураже. Да и по составу особых проблем нет, среди травмированных только защитник Зума.

В плей-офф ЛЕ АЗ сначала неожиданно для многих прошел «Лацио», а в четвертьфинале смог отыграться после поражения в Бельгии «Андерлехту» 0:2. Победа с таким же счетом дома в основное время, а в серии пенальти классно себя проявил вратарь Райан. Австралийский голкипер провел несколько сезонов за «Брайтон», так что хорошо знаком со стилем «Вест Хэма». Лондонцы делают ставку на стандарты, навесы в штрафную и быстрые атаки. АЗ по меркам голландского футбола мало пропускает, однако в гостях ему будет сложно устоять. Тут вполне возможен обмен голов, но победить должны все-таки хозяева.

«Фиорентина» — «Базель»



Прогноз: победа «Фиорентины» с форой −1,5 за 2.03.

«Фиорентина» удивила в ответном матче ¼ финала Лиги конференций. «Фиалки» принимали дома «Лех» после гостевой победы 4:1 и позволили полякам забить три мяча — счет по итогам двух матчей сравнялся. От позора итальянцев спасли Соттиль и Кастровилли. Теперь у «Фиорентины» есть шанс сделать уникальный дубль — победить в ЛК и Кубке Италии, где она уже прошла в финал. После ухода Влаховича основным бомбардиром стал Кабрал. Бразилец забивает меньше, но во всех турнирах этого сезона у него 15 мячей. В Италию Кабрал переехал как раз из «Базеля», так что от него стоит ждать гол в ворота бывшей.



Клуб из Швейцарии в полуфинале еврокубка — это, конечно, сюрприз для многих. В своем чемпионате «Базель» — лишь пятый, и для него это провал. В феврале пришлось даже менять тренера, у руля встал спортивный директор Фогель. Зато в Лиге конференций команда прошла три раунда квалификации, стала второй в группе, а в плей-офф выбила «Трабзонспор», «Слован» и «Ниццу». Причем с французами была домашняя ничья 2:2, а в гостях швейцарцы долго уступали 0:1. Но все-таки сравняли счет в конце основного времени, а в дополнительное огорошили хозяев еще одним голом. Главная проблема «Базеля» в атаке: ушедшего Кабрала никто так и не заменил. И на этой стадии швейцарская сказка, скорее всего, закончится.



Андрей Санталов

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