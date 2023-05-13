Абаскалю пора побеждать: прогноз на матч «Химки» — «Спартак»

«Спартак» при серьезных кадровых проблемах едва не спасся с «Зенитом» в меньшинстве. Не было Литвинова и Джикии, удалился Дуарте, но решающий гол красно-белые пропустили только на 90-й минуте. Весной «Спартак» играет нестабильно и хуже самого себя осеннего образца. В какой-то степени это связано с тем, что Абаскаль постоянно меняет состав и тактику. Так, в последнее время красно-белые играют с 3 центральными защитниками, но помогает это не особо. Есть грубые ошибки как у игроков обороны, так и у Селихова. Решение сделать из Зиньковского латераля — тоже весьма спорное. А вот форварды свое дело делают, стабильно забивают и Соболев, и Бальде плюс вернулся после травмы Промес.

«Химки» тоже почти устояли против «Динамо». Красно-черные так же остались в меньшинстве (подвел Гбане) и так же удерживали ничейный счет до 90-й минуты, но в итоге сфолили в своей штрафной и пропустили с пенальти. Теперь до 14-го места 6 очков, и шансов спастись все меньше и меньше. Талалаев недоволен решениями судьи Карасева, но и удаление, и пенальти были по делу. У «Химок» несмотря на обновление состава по-прежнему некому забивать, хуже них в атаке только «Торпедо» (16-е место в РПЛ). А интенсивная игра в отборе и большое количество фолов часто приводят к удалениям.

«Спартак» выпал из призовой тройки, и красно-белым надо срочно в нее вернуться. Команда Абаскаля уже выбыла из Кубка России, теперь нужны хоть какие-то медали, чтобы сезон не стал провальным. На победу «Спартака» и тотал больше 2,5 «Бетсити» дает коэффициент 1,92. Хорошо смотрится и индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 1,75 в «Фонбете».