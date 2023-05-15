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13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп победит и приблизится к зоне ЛЧ: прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль»

А «лисам» грозит вылет в чемпионшип.

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Источник: Reuters

Чемпионской гонки в Англии больше нет, главная интрига теперь, кто попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. «Ливерпуль» не дает расслабиться «Ньюкаслу» и «Ман Юнайтед». Команда Клоппа выиграла 6 матчей подряд и теперь отстает от конкурентов на 4 очка. И соперники у мерсисайдцев в трех оставшихся турах не самые сложные.

«Лестер» сейчас вообще — худшая команда АПЛ. В последних 13 турах «лисы» одержали лишь одну победу и набрали всего 6 очков. Неудивительно, что они опустились на 19-е место — угроза вылета более чем реальна. Хотя до спасительного 17-го места — два очка. Интересно, что «Лестер» забил 49 голов в чемпионате — необычно много для аутсайдера, но это не спасает. Ведь пропускает команда еще больше, почти два гола за матч в среднем. В прошлом туре «лисы» проиграли 3:5 «Фулхэму», тут сказались и ошибки вратаря Иверсена, и просто слабая игра защитников. У «Лестера» есть хорошие футболисты — те же Мэддисон с Барнсом, но их усилий может не хватить, чтобы спастись от вылета.

«Ливерпуль» стал побеждать с минимальной разницей, 5 последних побед были именно такими. «Тоттенхэм» смог отыграться с 0:3, но Жота все-таки забил после этого на последних минутах — команда Клоппа снова проявляет волю и характер. Тренер придумал интересный ход с переводом Трента в полузащиту, и это сработало. Снова хорош Салах, у египтянина 4 гола в последних 5 матчах. По логике гости сегодня должны выигрывать — на победу «Ливерпуля» с форой −1 «Марафон» дает коэффициент 2,10. Плюс, с такой защитой, как у «Лестера», напрашивается вариант с индивидуальным тоталом «Ливерпуля» больше 2 за 1,83 в «Бетсити».

Андрей Санталов

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