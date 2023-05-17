«Краснодар» не пустит «Урал» в Суперфинал: прогноз на матч Кубка России

В субботу «Краснодар» чуть не испортил чемпионский праздник «Зениту», хотя поначалу казалось, что Ивич просто пожертвовал этим матчем ради Кубка России. В Санкт-Петербурге «быки» сыграли без Кордобы, Сперцяна, Рамиреса, на скамейке остался Батчи. Однако без лидеров на первый план вышли те, кто редко забивают в этом году — своими шансами воспользовались Баняц и Ионов. «Краснодар» не удержал победу в самом конце матча, но это уже неважно, в клубе сейчас думают только о Кубке. Победа в нем может стать первым в истории команды Галицкого. И предоставленный отдых важным игрокам должен помочь пройти в Суперфинал.

«Урал» в эти выходные свой матч выиграл и прервал, таким образом, серию без побед из 7 встреч. Команда Гончаренко дожала «Оренбург» (2:1), который уже выходит без особой мотивации. Правда, не обошлось без везения: решающий гол на 89-й минуте влетел как раз от игрока «Оренбурга» Капленко. Важные три очка для «Урала», они позволили на 4 балла оторваться от зоны стыковых матчей. В целом, видно, что на команде Гончаренко сказывается усталость, ей тяжело играть в двух турнирах одновременно. «Урал» выбил из Кубка «Ростов» и «Спартак» и уступил только лучшей команде этой весны — ЦСКА.

Благодаря новой формуле Кубка России «Урал» может снова сыграть с ЦСКА — в Суперфинале Кубка России. Это будет уже 7-я встреча команд в этом сезоне. Но для этого уральцам надо пройти «Краснодар». Обе команды в конце апреля встречались на домашнем стадионе «быков» и разошлись миром — 1:1. Скорее всего, много голов не будет и сегодня — слишком высока цена победы. Кто забьет первым, уйдет в оборону, а получится ли забить после этого на контратаках — большой вопрос. В «Фонбете» на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1,90. Если же выбирать победителя матча, то больше шансов все-таки у «Краснодара» — на его победу в основное время БК «Лига Ставок» дает коэффициент 1,87.