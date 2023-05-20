Игра, в которой стоит ждать голов: прогноз на матч «Локомотив» — «Факел»

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Волгарь
20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
США
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Норвегия
Чехия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Факел
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
16:00
Кремонезе
Болонья
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Волга
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Австрия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Канада
Швейцария
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Кельн
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Динамо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Зенит
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Сельта
Хоккей. НХЛ
03:30
Вегас
Даллас
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Химки
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Альмерия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Эльче
Футбол. Первый дивизион
19:30
Краснодар-2
Велес
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швеция
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Казахстан
Латвия
Футбол. Первый дивизион
21:30
Балтика
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19.05
Лион
Монако
31
Футбол. Зарубежный
19.05
Кадис
Вальядолид
20
Футбол. Зарубежный
19.05
Сассуоло
Монца
12
Футбол. Зарубежный
19.05
Фрайбург
Вольфсбург
20
Все события
09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой стоит ждать голов: прогноз на матч «Локомотив» — «Факел»

В обеих командах есть кому забить.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в прошлом туре сыграл без Дзюбы и Пиняева против «Крыльев Советов» и выглядел слабее, чем обычно. Все-таки весной 2023-го это одна из лучших команд РПЛ. «Железнодорожники» пропустили первыми после грубой ошибки Тикнизяна в обороне, но их спасли вышедшие на замену Глушенков и Изидор, в итоге — 1:1. Пока неизвестно, сыграет ли Дзюба с «Факелом», а вот Пиняев уже тренируется в общей группе. У «Локо» также надолго выбыл Магкеев, центр обороны остается главной проблемой для Галактионова. Связку Кузьмичев — Погостнов не назовешь надежной. Зато с вратарем Лантратовым клуб угадал, он часто выручает своих партнеров.

«Факел» выдал серию из трех побед и впервые с 12-го тура вырвался из зоны стыков. Теперь воронежцы опережают «Крылья Советов» на одно очко, и скоро им предстоит очная встреча. При Евсееве «Факел» выиграл у «Ростова» 2:0 и «Пари НН» 1:0. Как и положено команде, которая борется за выживание в РПЛ, футболисты Воронежа бьются в каждом матче и во многом именно за счет характера и желания побеждают. Моментов у них немного, но один-два мяча они стали исправно забивать. Козыри «Факела» в нападении — стандарты, быстрые атаки и навесы в штрафную. Интересно, что все победы в трех последних турах у воронежцев на ноль. Такой длительной «сухой» серии в этом сезоне у них еще не было.

«Локомотив» — как раз из тех команд, которые могут прервать эту серию. Даже без Дзюбы тут есть кому забить. Так, Изидор отличился в 4 матчах подряд, выходя каждый раз на замену. Да и в целом, все турнирные задачи «Локо» уже решил, можно сыграть раскованно на своем поле, в атакующий футбол. От «Факела» тоже можно ждать гола, при Евсееве команда не будет сбавлять, очки по-прежнему нужны. На вариант «обе забьют» БК «Бетсити» предлагает коэффициент 1,76. Можно тут подумать и над тоталом больше 2,5 за 1,79 в «Марафоне».

Андрей Санталов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Никита Задоров: У меня аллергия на пиво
Бывший игрок РПЛ — лидер топ-5 лиг по создаваемым моментам
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь