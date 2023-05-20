Игра, в которой стоит ждать голов: прогноз на матч «Локомотив» — «Факел»

«Локомотив» в прошлом туре сыграл без Дзюбы и Пиняева против «Крыльев Советов» и выглядел слабее, чем обычно. Все-таки весной 2023-го это одна из лучших команд РПЛ. «Железнодорожники» пропустили первыми после грубой ошибки Тикнизяна в обороне, но их спасли вышедшие на замену Глушенков и Изидор, в итоге — 1:1. Пока неизвестно, сыграет ли Дзюба с «Факелом», а вот Пиняев уже тренируется в общей группе. У «Локо» также надолго выбыл Магкеев, центр обороны остается главной проблемой для Галактионова. Связку Кузьмичев — Погостнов не назовешь надежной. Зато с вратарем Лантратовым клуб угадал, он часто выручает своих партнеров.

«Факел» выдал серию из трех побед и впервые с 12-го тура вырвался из зоны стыков. Теперь воронежцы опережают «Крылья Советов» на одно очко, и скоро им предстоит очная встреча. При Евсееве «Факел» выиграл у «Ростова» 2:0 и «Пари НН» 1:0. Как и положено команде, которая борется за выживание в РПЛ, футболисты Воронежа бьются в каждом матче и во многом именно за счет характера и желания побеждают. Моментов у них немного, но один-два мяча они стали исправно забивать. Козыри «Факела» в нападении — стандарты, быстрые атаки и навесы в штрафную. Интересно, что все победы в трех последних турах у воронежцев на ноль. Такой длительной «сухой» серии в этом сезоне у них еще не было.

«Локомотив» — как раз из тех команд, которые могут прервать эту серию. Даже без Дзюбы тут есть кому забить. Так, Изидор отличился в 4 матчах подряд, выходя каждый раз на замену. Да и в целом, все турнирные задачи «Локо» уже решил, можно сыграть раскованно на своем поле, в атакующий футбол. От «Факела» тоже можно ждать гола, при Евсееве команда не будет сбавлять, очки по-прежнему нужны. На вариант «обе забьют» БК «Бетсити» предлагает коэффициент 1,76. Можно тут подумать и над тоталом больше 2,5 за 1,79 в «Марафоне».