Спасет ли Юран Нижний Новгород от вылета? Прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи»

«Пари НН» поменял тренера в начале апреля, и Юран сразу пообещал, что команда останется в РПЛ. Результаты, правда, у нижегородцев пока скромные. При Юране у «Пари НН» 4 поражения, ничья и скандальная победа над «Крыльями Советов». В трех последних матчах — ноль забитых голов, с атакой у команды все плохо весь сезон. Да и в прошлом чемпионате при Кержакове «Пари НН» мало забивал, но тогда выручала надежная игра в обороне. Неделю назад нижегородцы уступили в важном матче «Факелу» 0:1. К слову об атаке, они нанесли в той встрече всего 2 удара по воротам (ноль в створ). У «НН» осталось 23 очка после 27 туров, прямой вылет практически не грозит, но и из зоны стыковых матчей сложно выбраться: до 12-го места 6 очков.

У «Сочи» другая ситуация, команда уже не решает турнирные задачи. После ухода Бердыева команда раскрепостилась, старается играть зрелищно. Победы чередуются с поражениями, при этом игрой сочинцев новый главный тренер Хохлов доволен. В прошлом туре «барсы» переиграли «Ростов» 1:0, победный гол на 89-й минуте забил молодой полузащитник Шипунов. Результат по игре, футболисты «Сочи» хорошо двигались и создавали больше моментов, очень хорош был Юсупов. Единственный момент: Нобоа и Мелкадзе получили повреждения, поэтому вопрос — выйдут ли они сегодня.

На бумаге по составу «Сочи» превосходит «Пари НН», но нижегородцам, что называется, «больше надо». В следующем туре команда Юрана поедет в гости к «Спартаку», который бьется за серебро, и там на очки будет сложно рассчитывать. Поэтому их надо брать сегодня, чтобы оставить себе хотя бы теоретические шансы на 12-е место. При этом на победу «Пари НН» БК BetBoom дает высокий коэффициент 2,78. Сам же матч, скорее всего, будет нерезультативным, обе команды не очень хорошо реализуют моменты. В Tennisi.bet на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1,59, можно взять и коэффициент повыше — тотал меньше 2 за 2,08, но тут вероятен возврат.