Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Дания
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Канада
Норвегия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Салернитана
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Австрия
Венгрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Казахстан
Словения
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
Хоккей. НХЛ
23.05
Флорида
Каролина
Все события
15:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Спасет ли Юран Нижний Новгород от вылета? Прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи»

Выбираем, на что ставить в последнем матче 28-го тура РПЛ.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: РИА "Новости"

«Пари НН» поменял тренера в начале апреля, и Юран сразу пообещал, что команда останется в РПЛ. Результаты, правда, у нижегородцев пока скромные. При Юране у «Пари НН» 4 поражения, ничья и скандальная победа над «Крыльями Советов». В трех последних матчах — ноль забитых голов, с атакой у команды все плохо весь сезон. Да и в прошлом чемпионате при Кержакове «Пари НН» мало забивал, но тогда выручала надежная игра в обороне. Неделю назад нижегородцы уступили в важном матче «Факелу» 0:1. К слову об атаке, они нанесли в той встрече всего 2 удара по воротам (ноль в створ). У «НН» осталось 23 очка после 27 туров, прямой вылет практически не грозит, но и из зоны стыковых матчей сложно выбраться: до 12-го места 6 очков.

У «Сочи» другая ситуация, команда уже не решает турнирные задачи. После ухода Бердыева команда раскрепостилась, старается играть зрелищно. Победы чередуются с поражениями, при этом игрой сочинцев новый главный тренер Хохлов доволен. В прошлом туре «барсы» переиграли «Ростов» 1:0, победный гол на 89-й минуте забил молодой полузащитник Шипунов. Результат по игре, футболисты «Сочи» хорошо двигались и создавали больше моментов, очень хорош был Юсупов. Единственный момент: Нобоа и Мелкадзе получили повреждения, поэтому вопрос — выйдут ли они сегодня.

На бумаге по составу «Сочи» превосходит «Пари НН», но нижегородцам, что называется, «больше надо». В следующем туре команда Юрана поедет в гости к «Спартаку», который бьется за серебро, и там на очки будет сложно рассчитывать. Поэтому их надо брать сегодня, чтобы оставить себе хотя бы теоретические шансы на 12-е место. При этом на победу «Пари НН» БК BetBoom дает высокий коэффициент 2,78. Сам же матч, скорее всего, будет нерезультативным, обе команды не очень хорошо реализуют моменты. В Tennisi.bet на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1,59, можно взять и коэффициент повыше — тотал меньше 2 за 2,08, но тут вероятен возврат.

Андрей Санталов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Промес: «Спартаку» пришло время биться за золото в РПЛ
«Реал» обратился в генпрокуратуру из-за оскорблений футболиста Винисиуса
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь