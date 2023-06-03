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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Атака «Локомотива» покуражится в матче с «Торпедо»: прогноз на 30-й тур РПЛ

Шанс для Дзюбы и его одноклубников.

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Источник: РИА "Новости"

В 2023 году «Локомотив» — лучшая команда РПЛ по набранным очкам: в 12 матчах «железнодорожники» взяли 29 баллов — на 3 больше ЦСКА и на 4 больше «Зенита». При всех проблемах с обороной команду Галактионова выручает надежный вратарь Лантратов и мощная группа атаки. В прошлом туре «Локо» уступал 1:2 «Динамо», во втором тайме вышли свежие Пиняев, Глушенков и Изидор и добыли волевую победу 4:2. До этого голевым пасом отметился также Дзюба. Будет ли мотивация у «железнодорожников» на последний тур? Наверняка да, с «Торпедо» многие могут улучшить свою статистику, получить дополнительные бонусы.

С «Торпедо» все давно ясно. Команда была не готова к выходу в РПЛ. По ходу сезона черно-белые несколько раз меняли менеджерский и тренерский состав, активно набирали новых игроков. Из зимней трансферной кампании запомнился только Стефанович: за 12 матчей он забил 4 мяча, и этого хватило для титула лучшего бомбардира команды. Что тоже говорит о многом. Неделю назад «Торпедо» проиграло «Оренбургу» 1:3 — в 7-м туре подряд. На исход матча повлияли два сомнительных пенальти в ворота москвичей, а при счете 1:2 еще и удалился Самсонов. Черно-белым теперь надо определиться с составом на первую лигу, понять, кого из легионеров оставлять. а игра в 30-м туре РПЛ для них непринципиальна.

Так что остается только выбрать что-то из вариантов с победой «Локомотива». На чистый выигрыш коэффициент слишком низкий, поэтому можно взять победу «Локо» с форой −2 за 1,95 в «Фонбете». Интересно смотрится и победа «Локомотива» и тотал больше 3,5 за 2,1 — такой коэффициент дает БК BetBoom.

Андрей Санталов

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