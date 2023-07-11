Рублев против Джоковича, проход Медведева и сказка Сафиуллина — ставим на ¼ финала «Уимблдона»

Прогноз: тотал геймов больше 35,5 за 1.99.

Янник Синнер - Роман Сафиуллин Сделать ставку

Сафиуллин стал главным сюрпризом в ¼ финала «Уимблдона». 25-летний россиянин до этого не проходил на турнирах «Большого шлема» дальше второго раунда, да и на траве он до этого редко играл. Это его первый «Уимблдон» в карьере — и сразу такой успех. Сафиуллин считался большим талантом по юношам, но на взрослом уровне заиграть в свою силу мешали травмы. Наконец, они позади, плюс в Лондоне все сложилось удачно с сеткой турнира. Немного повезло, что в первом раунде был перенос матча с Баутистой-Агутом на следующий день при счете 1:2 по сетам — Роман поправил игру с лета у сетки и прошел соперника в пяти партиях. А канадец Шаповалов в 4-м круге играл с травмой колена и уступил в 4 сетах.

Выход Синнера в четвертьфинал закономерен, 21-летний итальянец сейчас на подъеме. Интересно, что еще ни на одном «Шлеме» он не пробивался в полуфинал. Так, год назад на «Уимблдоне» ему помешал это сделать Джокович. Янник любит атаковать с задней линии, у него хорошая «физика», он добегает почти до всех мячей. На травяном покрытии итальянец чувствует себя не так уверенно, как ему бы хотелось. Но при этом за 4 матча в Лондоне он проиграл всего один сет. Синнер и Сафиулин встречались один раз — в начале 2022-го, Янник тогда победил 7:6, 6:3. Сейчас он тоже готовится к непростому матчу. Вероятно, лондонская сказка для россиянина на этом закончится, но борьбу он должен навязать — в первую очередь, за счет хорошей подачи.

Прогноз: Джокович победит и тотал геймов меньше 32,5 за 1.94.

Андрей Рублев - Новак Джокович Сделать ставку

Этого четвертьфинала на «Уимблдоне» ждали: Джокович посеян тут под 2-м номером, Рублев — под седьмым. Андрей героически преодолел трудности, которые по традиции сам же себя и создал. С Карацевым и Гоффеном ему потребовались 4 партии для победы, а с Бубликом — все пять. В конце матча с Александром ему удался один из самых красивых ударов на этом «Уимблдоне» — он достал в прыжке тяжелый мяч на задней линии. Увы, но кажется, это будет его главный хайлайт на турнире, ведь в соперниках великий и ужасный Джокович. Против Рублева и статистика, он еще ни разу не проходил дальше ¼ финала на «Шлемах».

У Джоковича проблемы в Лондоне возникли только в 4-м раунде против Гуркача. Поляк мощно подавал, и Новак даже признался, что давно не чувствовал себя таким беспомощным на приеме. И все же серб затащил два тай-брейка. Матч был перенесен на следующий день, соперники взяли по партии, и победа осталась за Джоковичем — 3:1. Новак показал, что может справляться и с непростыми погодными условиями (был сильный ветер), и с сильными подачами. Джокович остается главным фаворитом турнира, он хорошо знает, как играет Рублев. У Андрея нет такой мощной подачи, как у Гуркача, так что в этом плане Новаку будет проще. Рублев хорош в игре на задней линии, но Джокович в ней еще лучше. Так что сенсация тут вряд ли случится.

Прогноз: Медведев победит и тотал геймов больше 39,5 за 2.50.

Даниил Медведев - Кристофер Юбенкс Сделать ставку

Для Медведева нынешний «Уимблдон» — уже самый удачный в карьере. До этого Даниил не проходил тут дальше 4-го круга. Интересно, что российский теннисист мало что поменял в своей игре. Он все также глубоко отходит при приеме подачи, затягивает соперника в обмен ударами по возможности. Этого хватает, чтобы получать шансы сделать брейк, а на своей подаче Медведев держит концентрацию. Пока за весь турнир он проиграл только один сет, а его последняя игра против Легечки завершилась при счете 2:0 по партиям в пользу россиянина — чех снялся из-за травмы. Так что преимущество в свежести должно быть на стороне Даниила.

У Юбенкса тоже случился прорыв на этом «Уимблдоне», у 27-летнего американца это первый четвертьфинал в Англии. Он победил здесь 12-го сеяного Норри в 4 сетах и 5-го сеяного Циципаса в 5 сетах. Видно, что Юбенкс поймал кураж, до этого он выиграл травяной турнир на Мальорке. Американец нестабилен на первой подаче, но если поймает ритм, то сопернику тяжело сделать брейк. Также он хорошо бьет с неудобной руки с задней линии и любит выходить к сетке. Юбенкс играет агрессивно, поэтому у него много невынужденных ошибок. Нас ждет зрелищный матч, много борьбы, при этом у Медведева больше шансов пройти в полуфинал.

Андрей Санталов

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