Битва за финал «Уимблдона»: анонс матча Алькарас — Медведев

Прогноз: Алькарас победит и тотал геймов больше 39,5 за 2.95.

Карлос Алькарас - Даниил Медведев Сделать ставку

Медведеву с трудом дался выход в полуфинал «Уимблдона». В ¼ финала у россиянина были большие проблемы с американцем Юбэнксом. Даниил взял первый сет 6:4, но потом мощные подачи соперника и частые выходы к сетке поставили Даниила в тупик. В итоге Медведев проиграл два сета 1:6, 4:6, был явно недоволен собой, предъявлял претензии судье. Но где-то здесь российскому теннисисту удалось пересобрать свою игру, он стал меньше ошибаться. В 4-й партии дело дошло до тай-брейка — и тут уже дрогнул Юбэнкс. Даниил сравнял счет, а затем расправился с американцем в пятом сете — 6:1. Медведев тоже отлично подавал в этом матче, сделал 28 эйсов. Кроме того, он перестал отходить далеко на приеме, и это помогло ему в 4-м и 5-м сетах.

У Алькараса был менее драматичный четвертьфинал. 20-летний испанец обыграл сверстника Руне в трех партиях — 7:6, 6:4, 6:4. Оба теннисиста заметно нервничали, особенно на приеме подачи. Характерно, что в первом сете у Алькараса и Руне на двоих был всего один шанс сделать брейк. Длинных розыгрышей в этом матче было мало, испанец играет в силовой теннис, он умеет быстро заканчивать розыгрыши мощным ударом. Алькарас, несмотря на молодой возраст, уже играет в очень умный теннис, он заранее выбирает направление для ударов. Также Карлос грамотно действует на своей второй подаче — мяч летит прямо в соперника и вынуждает ошибаться.

Медведев и Алькарас дважды играли друг с другом. Даниил победил два года назад на «Уимблдоне» в трех сетах, испанец взял реванш в двух партиях в 2023-м в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Карлос стал гораздо сильнее за это время, на «Ролан Гаррос» он дошел до финала, у него уже есть победа на US Open. Многие считают, что если кто-то и остановит Джоковича в Англии, то это будет Алькарас. Но в силу того же возраста первой ракетке мира пока не хватает спокойствия, в важных матчах нервы играют с ним злую шутку. Поэтому сегодня нас, скорее всего, ждет затяжной матч. Для обоих теннисистов выход в полуфинал — лучший результат на «Уимблдоне». Кто-то из них еще и будет играть за титул — и Алькарас тут по делу считается фаворитом.

Андрей Санталов

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