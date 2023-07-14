Текущие события
Футбол. Еврокубки
13.07
ХБ Торсхавн
Дерри Сити
00
Футбол. Еврокубки
13.07
Шкендия
Хаверфордуэст
10
Футбол. Еврокубки
13.07
Железничар
Динамо Мн
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Линфилд
Влазния
31
Футбол. Еврокубки
13.07
Ла Фиорита
Зимбру
11
Футбол. Еврокубки
13.07
Марибор
Биркиркара
11
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва за финал «Уимблдона»: анонс матча Алькарас — Медведев

Лучший теннисист России против первой ракетки мира.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: Reuters

Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев (Россия)

Прогноз: Алькарас победит и тотал геймов больше 39,5 за 2.95.

Карлос Алькарас - Даниил Медведев

Медведеву с трудом дался выход в полуфинал «Уимблдона». В ¼ финала у россиянина были большие проблемы с американцем Юбэнксом. Даниил взял первый сет 6:4, но потом мощные подачи соперника и частые выходы к сетке поставили Даниила в тупик. В итоге Медведев проиграл два сета 1:6, 4:6, был явно недоволен собой, предъявлял претензии судье. Но где-то здесь российскому теннисисту удалось пересобрать свою игру, он стал меньше ошибаться. В 4-й партии дело дошло до тай-брейка — и тут уже дрогнул Юбэнкс. Даниил сравнял счет, а затем расправился с американцем в пятом сете — 6:1. Медведев тоже отлично подавал в этом матче, сделал 28 эйсов. Кроме того, он перестал отходить далеко на приеме, и это помогло ему в 4-м и 5-м сетах.

У Алькараса был менее драматичный четвертьфинал. 20-летний испанец обыграл сверстника Руне в трех партиях — 7:6, 6:4, 6:4. Оба теннисиста заметно нервничали, особенно на приеме подачи. Характерно, что в первом сете у Алькараса и Руне на двоих был всего один шанс сделать брейк. Длинных розыгрышей в этом матче было мало, испанец играет в силовой теннис, он умеет быстро заканчивать розыгрыши мощным ударом. Алькарас, несмотря на молодой возраст, уже играет в очень умный теннис, он заранее выбирает направление для ударов. Также Карлос грамотно действует на своей второй подаче — мяч летит прямо в соперника и вынуждает ошибаться.

Медведев и Алькарас дважды играли друг с другом. Даниил победил два года назад на «Уимблдоне» в трех сетах, испанец взял реванш в двух партиях в 2023-м в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Карлос стал гораздо сильнее за это время, на «Ролан Гаррос» он дошел до финала, у него уже есть победа на US Open. Многие считают, что если кто-то и остановит Джоковича в Англии, то это будет Алькарас. Но в силу того же возраста первой ракетке мира пока не хватает спокойствия, в важных матчах нервы играют с ним злую шутку. Поэтому сегодня нас, скорее всего, ждет затяжной матч. Для обоих теннисистов выход в полуфинал — лучший результат на «Уимблдоне». Кто-то из них еще и будет играть за титул — и Алькарас тут по делу считается фаворитом.

Андрей Санталов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+

erid: 2VtzquvmHok

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британский журналист объяснил, почему россияне «выиграли» Уимблдон
Источник: стала известна зарплата новичка «Спартака» Тео Бонгонда
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь