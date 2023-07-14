«Зенит» — фаворит, но ЦСКА его удивит: анонс Суперкубка России

«Зенит» начинает сезон в привычном статусе безоговорочного фаворита. Но из-за короткого межсезонья команда Семака еще не набрала оптимальную форму. На домашнем Кубке «Матч Премьер» питерцы провели три встречи с разным результатом. Они победили «Нефтчи» (3:1), уступили «Црвене Звезде» (1:2) и сыграли вничью в основное время с «Фенербахче» (0:0). И тут даже важнее не результат, а игра «Зенита»: пока она далека от идеала. Причин сразу несколько. Футболисты находятся под нагрузками, легионеры вернулись в Санкт-Петербург в разные дни после отпуска и находятся в разном физическом состоянии. Плюс, теперь нет важных игроков центра поля Кузяева и Вендела, травму получил Клаудиньо. А новички Ду Кейрос и Коваленко (и молодой Васильев) еще только осваиваются в команде.

Футбол Суперкубок России 2023 15.07.2023, 17:00 Зенит - ЦСКА -

ЦСКА по сравнению с успешным прошлым сезоном (серебро и Кубок) тоже не прибавил. Армейцы лишились игрока основы Медины и пока никем не усилились. Единственное, вернулся из аренды форвард Гаич. Второе лето подряд Федотову приходится ждать новичков и выстраивать игру команды по ходу чемпионата. ЦСКА провел три товарищеских матча перед Суперкубком России: разгромил «Нефтехимик» (4:0) и два раза уступил «Динамо», пропустив в общей сложности 7 мячей. Без Медины красно-синим нужно заново выстраивать игру в атаке. Плюс, может уйти Зайнутдинов, тогда что-то нужно делать с левым флангом в обороне. Зато в остальном защита с тройкой центральных Дивеев — Роша — Мойзес и Акинфеевым в воротах должна быть в порядке.

А вот у «Зенита» пока неопределенность с центром обороны. Родригао травмирован, опытного и надежного партнера у молодого Ренана нет. Так что как вариант Семак может перейти на игру в три центральных защитника. Были еще вопросы по вратарям, но Одоевский ушел в аренду, а Кержаков предпочтительнее в качестве первого номера как минимум в силу опыта. Роль основного бомбардира после ухода Дзюбы взял на себя Малком, но голов от нападающих в Санкт-Петербурге по-прежнему ждут, особенно от Кассьерры.

Судя по предматчевым высказываниям, обе команды рассматривают Суперкубок как последний этап перед подготовкой к сезону. Трофей, конечно, важен, но играть на 110 процентов в Казани вряд ли будут. Да, в прошлом сезоне «Зенит» настроился и разгромил «Спартак» 4:0. Но то был принципиальный соперник, и матч был домашним для команды Семака. Сейчас чемпион России тоже считается фаворитом, на его победу в основное время БК Winline дает коэффициент 1.85. Для сравнения, успех ЦСКА оценивается в 4.20. При этом в 2023-м армейцы уже побеждали «Зенит» 1:0, разница в уровне команд не такая большая. Поэтому заманчиво выглядит вот такой вариант: ЦСКА не проиграет в основное время за 1.97.

Андрей Санталов

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