Ставка против фаворита: прогноз на матч «Севилья» — «Индепендьенте дель Валье»

УЕФА и Южноамериканская федерация футбола придумали новую версию Интерконтинентального кубка. Сегодня «Севилья» и эквадорский «Индепендьенте дель Валье» сойдутся в Кубке вызова — матче между победителями Лиги Европы и Копа Судамерикана. Игра пройдет в Севилье, в случае ничьей в основное время, сразу будет серия пенальти. Количество замен при этом не ограничено. Победитель получит трофей, названный в честь игрока «Севильи» Антонио Пуэрты, умершего в 2007 году из-за остановки сердца.

В конце мая «Севилья» в 7-й раз выиграла Лигу Европы, снова доказав, что это ее турнир. Главный тренер Мендилибар, возглавивший команду в марте 2023-го, подписал новый контракт с клубом. А вот дальше у андалусийцев начались проблемы. «Севилья» готова продать любого игрока, чтобы покрыть долги в 90 млн евро. Есть варианты с уходом, как основного нападающего Эн-Несири (за него просят 40 млн), так и второго форварда Рафы Мира. Такая неопределенность явно плохо влияет на подготовку сезона и добавляет головной боли тренеру. Пока севильцы провели два товарищеских матча: выиграли у «Кордобы» (2:0) и у «Сеуты» (5:2).

В какой форме сейчас «Индепендьенте дель Валье» — тоже загадка. Команда завершила первый круг чемпионата Эквадора на первом месте и выиграла группу в Кубке Либертадорес. В кубковых турнирах «ИДВ» успешно играет против бразильских и аргентинских клубов. В этом сезоне на счету эквадорцев уже есть победы над более именитыми «Коринтианс» и «Фламенго». Также «ИДВ» уже взял два трофея в этом году: Суперкубок Эквадора и аналог Суперкубка УЕФА. Жаль, что не увидим 16-летнего дриблера Паэса, которого недавно приобрел «Челси». В Испании «Индепендьенте» уже провел один товарищеский матч, команда уступила «Орландо Пайрэтс» из ЮАР 1:3.

«Севилья» играет при своих болельщиках и считается фаворитом в этой встрече. Однако команда сейчас под нагрузками, Мендилибар хочет в первую очередь ее подготовить к Суперкубку УЕФА, где ее ждет «Манчестер Сити». «Индепендьенте дель Валье», в свою очередь, не привыкать играть в больших матчах в статусе андердога. Эквадорцы в 2023-м победили по пенальти «Фламенго» при 70 тысячах на «Маракане». При таких раскладах можно взять победу «Индепендьенте дель Валье» с форой +1 за 1,93 в «Марафоне». Также вряд ли сегодня будет много голов — «Бетсити» на тотал меньше 2,5 дает коэффициент 1,76.