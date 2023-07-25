Проблемы «Зенита» и «Динамо», Ярошик против ЦСКА и голы от «Краснодара» со «Спартаком» — даем прогнозы на Кубок России

Прогноз: 1Х («Нижний Новгород» не проиграет в основное время) и тотал меньше 3,5 за 2.16.

Дебют нового тренера «Динамо» Лички получился неудачным, его команда проиграла дома 1:3 «Краснодару». Защитники слишком много и грубо ошибались у своих ворот: если бы не Шунин, бело-голубые пропустили бы минимум пять мячей. Личка попробовал сыграть без чистого опорника в первом тайме и со Смоловым в полузащите — пока особых плюсов в этом не видно. А тут еще Захарян, похоже, все-таки уезжает в Европу. Так что от «Динамо» пока не стоит ждать многого. Да, по именам в Кубке может выйти вполне неплохая команда. Есть Паршивлюк, Сазонов, Норманн, Лесовой, Грулёв… Но сыгранности и баланса между атакой и обороной им будет не хватать.

«Пари НН» тоже начал сезон с поражения — 0:2 на своем поле от «Зенита». Команда Юрана хорошо сдерживала атаки фаворита до перерыва, а потом случилось спорное удаление Александрова. В меньшинстве нижегородцы не устояли. Против «Динамо» волжане тоже могут сыграть вторым номером, выжидая ошибки соперника. Состав, скорее всего, так же будет как минимум полуторным, но могут сыграть Александров и Сулейманов из основы. Первый все равно пропускает ближайший тур в чемпионате из-за удаления, а второго Юрану пришлось рано поменять. «Динамо» будет сложно взломать крепкую оборону «Пари НН», поэтому не ждем от гостей победы, как и большого количества голов в этой встрече.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.07.

«Локомотив» был одной из лучших команд весной этого года, и цели у руководства клуба в новом сезоне логичные: тройка призеров в РПЛ и финал Кубка России. «Железнодорожники» расстались с Камано и Смольниковым, взяв взамен Сарвели и Самошникова. Самым уязвимым местом остается центр обороны. Галактионов в матче с «Рубином» попробовал новую пару Фассон — Морозов, и оба пропущенных гола были из-под бразильца. И все же по нынешним меркам у «Локо» глубокий состав, тут есть кому играть в Кубке. Изидор снова спас команду, его гол принес «Локомотиву» ничью в первом туре РПЛ, во вторник легионер наверняка выйдет в основе.

«Урал» удивил в субботу, победив ЦСКА 2:1. Помогли стандарты: Аюпов забил с углового, а Мишкич — с пенальти. Помазун в воротах был по традиции надежен, да и игра в 5 защитников не позволила красно-синим создать много моментов. У уральцев есть потери на старте сезона, но выручают приобретения. Клуб нашел трех игроков в Португалии, тот же Аюпов пришел из «Оренбурга». Команда Гончаренко была хороша в прошлом Кубке России, едва не вышла в суперфинал, этот опыт должен помочь ей и теперь. Даже при ротации состава тут есть кому забивать, поэтому ждем, что матч с «Локо» будет голевым.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.34.

У «Зенита», при всем богатстве выбора среди игроков, кажется, проблемы. Клуб продал лучшего бомбардира РПЛ Малкома, Вендел только-только прилетел, так что с креативом впереди пока сложно. Хотя в 1-м туре РПЛ своим шансом воспользовался Бакаев: он и обострял, и зарабатывал на себе фолы. Но неизвестно, выйдет ли Зелимхан в Кубке. Семак обычно дает поиграть там резервистам, в прошлом сезоне такой подход отправил «Зенит» на третье место в группе и в Путь регионов в плей-офф. Пока что питерцы укрепили оборону, подписав Марио Фернандеса и Эраковича из «Црвены Звезды». Им еще предстоит адаптироваться в новом клубе.

«Ахмат» в субботу уступил «Крыльям Советов» на своем поле 1:2. Ташуев остался недоволен игрой в обороне и провел «серьезный разговор» с футболистами. Для «Ахмата» начало сезона тоже получается сложным, не все лидеры в строю и оптимальной форме. Плюс, даже в успешном прошлом чемпионате выездные матчи удавались лучше, чем домашние. На счету «Ахмата» есть победа-сенсация над «Зенитом» в Санкт-Петербурге в ноябре 2022-го. Но получится ли снова повторить успех? Тем более, в Кубке точно не сыграют все сильнейшие. При таких раскладах лучше взять ставку не на исход матча, а на тотал меньше.

Прогноз: «Оренбург» победит в основное время с форой 0 за 2.54.

ЦСКА пока не похож на главного преследователя «Зенита», как это считалось перед сезоном. Новичков нет, а проблем с травмами все больше. Выбыли защитники Дивеев и Роша, есть вопрос по Набабкину. В ближайших матчах у Федотова нет особого выбора: надо ставить молодежь. В атаке тоже не все ладно без Облякова и Медины, вся надежда на Чалова и Заболотного (он как раз отличился с «Уралом»). Хотя в Кубке с первых минут, видимо, выйдет Гайч, который пока еще набирает форму. Группа здесь у ЦСКА не самая сложная с «Сочи» и «Факелом», так что даже при всех проблемах обладатель Кубка должен выходить в плей-офф.

А вот «Оренбург» неплохо себя показал в первом туре со «Спартаком». При новом тренере Ярошике команда все так же хочет играть в атакующий футбол. В Москве оренбуржцы забили и в позиционной атаке, и в быстром отрыве после углового у своих ворот. Единственное, на концовку не хватило сил, слишком прижались к своей штрафной, и «Спартак» победил 3:2. Но все быстро меняется, уже на этой неделе «Оренбург» может остаться без опорника Капленко и плеймейкера Веры. И все же для Ярошика это принципиальный матч, а ЦСКА может сыграть дублем, так что тут можно поставить против фаворита с подстраховкой в виде форы 0.

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.19.

Матч, который обещает стать самым зрелищным в 1-м туре Кубка России. «Краснодар» только что разобрал «Динамо» в Москве, и на своем поле, при полных трибунах, наверняка выйдет в очень приличном составе. У «быков» мощное трио в центре поля Черников — Кривцов — Сперцян, оно хорошо играет на перехватах и в быстрых атаках. Кордоба уже набрал приличную форму, с вратарями сейчас тоже проблем нет. В прошлом сезоне «Краснодар» проиграл «Спартаку» дважды (1:4 и 3:4), и нас тут, конечно, интересует количество голов.

А еще на голевой матч намекает оборона «Спартака». Дуарте пока не справляется с работой в центре защиты, есть вопросы и к его коллегам. В Краснодаре вместе с Литвиновым может выйти Джикия, но моменты у «быков» все равно будут. И будут они и у «Спартака». В нападении наверняка появится Соболев, не игравший с «Оренбургом». У красно-белых хорош левый фланг с Промесом и Мозесом, плюс в атаке помогает Хлусевич. Защитник вообще сделал дубль в 1-м туре РПЛ. А ведь есть еще Бальде, новички Бонгонда и Медина… Голы тут должны быть, вопрос — сколько их будет? На обычный тотал 2,5 коэффициент не очень интересный, поэтому выбираем тотал побольше.

Андрей Санталов

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