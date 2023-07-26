Много борьбы и мало голов: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

«Крылья Советов» начали сезон с победы, самарцы в Грозном одолели «Ахмат» 2:1. Результат достаточно удивительный, все-таки у команды Осинькина сейчас есть проблемы с составом. Ушел Коваленко, из-за травм выбыли форварды Писарский и Шитов, уже в субботу повреждения получили Цыпченко и Иванисеня. Поэтому в Грозном в атаке с первых минут вышел 19-летний новичок Карпицкий, но главными героями стали Гарре и Бабкин. Сольные проходы в их исполнении завершились красивыми голами. Но теперь вопрос, кто выйдет на Кубок, тут скамейка не такая глубокая. Вдобавок еще и Рахманович пропустит игру из-за дисквалификации.

«Балтика» вернулась в РПЛ спустя 25 лет, и калининградцев сразу ждет непростой старт: три игры на выезде подряд. В первой встрече команда Игнашевича уступила «Сочи» 0:2, но оставила неплохое впечатление. На результате сказался быстрый гол сочинцев, а вот балтийцам не везло. Галоян попал в перекладину в первом тайме, были и еще моменты. Команда Игнашевича делает ставку на надежную игру в обороне с тремя центральными защитниками, без высокого прессинга. При владении «Балтика» играет через фланги или просто через длинные забросы вперед. Летом новичок РПЛ укрепился, в том числе и легионерами, теперь им осталось освоиться в команде.

Первые матчи Кубка России получились не особо результативными. Сказываются ротация составов, нагрузки после сборов. «Крылья Советов» тоже пока стараются действовать понадежнее, без розыгрышей у своих ворот, чтобы меньше ошибаться. Так что сегодня будет много плотной борьбы в центре поля и у обеих штрафных. Много голевых моментов при таких раскладах ждать не приходится. Еще и жаркая погода скажется. БК «Фонбет» предлагает на тотал меньше 2,5 коэффициент 1,83. Можно подумать и над ставкой на статистику. В «Бетсити» на тотал фолов больше 20,5 дают 1,90.