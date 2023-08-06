«Арсенал» отомстит «Манчестер Сити»: анонс Суперкубка Англии

Прошлый сезон стал самым успешным для «Манчестер Сити» за всю историю. «Горожане» выиграли и чемпионат, и Кубок Англии, и Лигу чемпионов. В новом сезоне команда Гвардиолы снова считается безоговорочным фаворитом в АПЛ. Изменений в составе не так много: ушли Гюндоган и Марез, новичками стали Ковачич и Гвардиол (по мнению многих экспертов, лучший центральный защитник в мире). Еще есть вопросы, останутся ли Уокер с Бернарду Силвой, но, если что, «Ман Сити» и их сможет заменить. Предсезонное турне по Японии и Южной Корее у «горожан» было короткое. «Сити» выиграл у «Йокогамы» (5:3) и «Баварии» (2:1) и уступил «Атлетико» (1:2).

«Арсенал» пережил драму этой весной: «канониры» лидировали в чемпионате вплоть до 33-го тура, но в итоге не хватило лидеров и глубины состава. По именам за лето команда Артеты стала еще сильнее: пришли топовый опорник Райс («Сити» тоже хотел его видеть у себя), форвард Хавертц и крайний защитник Тимбер. Из серьезных потерь — только уход Джаки. И если в прошлом сезоне от «Арсенала» никто не ждал такого мощного прорыва, то теперь давления на все еще молодую команду будет больше. Лондонцы на две недели раньше начали предсезонку, по делу уступили «Манчестер Юнайтед» 0:2 и так же по делу обыграли «Барселону» 5:3.

Матчи за Суперкубок многими топ-клубами воспринимаются как часть предсезонной подготовки. Гвардиола накануне встречи на «Уэмбли» признал, что его команда пока еще не в оптимальной форме. Старт сезона обычно дается тяжело «горожанам», два последних Суперкубка Англии «Сити» проиграл. Плюс, чемпион АПЛ, видимо, будет без Де Брейне, бельгиец только недавно вернулся к тренировкам после травмы.

У «Арсенала» есть проблема с нападением: Жезус выбыл на несколько недель. Полноценной замены ему нет, тут у Артеты большое поле для экспериментов, есть и Нкетиа, и Мартинелли, и тот же Хавертц. Если прикинуть мотивацию команд, ее должно быть больше у «канониров», они проиграли три матча в этом году «Сити». Наверняка «Арсенал» захочет дать понять команде Гвардиолы, что он больше не будет мальчиком для битья.

Андрей Санталов

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