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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Испытание для Игнашевича: прогноз на матч «Ахмат» — «Балтика»

Сложный выезд для новичка РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» наконец выиграл первый матч после трех поражений подряд. Команда Ташуева одолела в гостях «Сочи», причем превратила счет 0:1 в 2:1 еще до перерыва. Помогли гол Ильина со стандарта и дальний удар Тимофеева. Вообще у «Ахмата» были большие проблемы с составом, особенно в обороне, многим пришлось сыграть не на своих позициях. В Кубке должен выйти отдохнувший Семенов, скорее всего, вернется Агаларов — тренеру уже будет проще. Первый кубковый матч грозненцы проиграли «Зениту», хотя во втором тайме там смотрелись неплохо.

«Балтика» в Кубке России удивила, обыграв на выезде «Крылья Советов» 3:2. Калининградцы были аутсайдерами группы, но теперь у них появились шансы на выход. Команда Игнашевича бьется со всеми, она не дала себя разгромить мощному в атаке «Спартаку» (1:2), а в выходные в равной игре победила «Факел» (2:1). В случае с первым голом помог рикошет, а второй пришел после потери мяча воронежцами у своей штрафной. «Балтика» хорошо пользуется ошибками соперников (так было и в Самаре), но голы ей в этом сезоне будут все же даваться тяжело.

«Ахмат» проиграл оба домашних матча, так что настрой сегодня будет соответствующий — Ташуеву пора побеждать. «Балтике» же будет сложно набирать очки стабильно и в РПЛ, и в Кубке. БК Pari предлагает на победу «Ахмата» в основное время коэффициент 2,15. Можно также взять вариант с подстраховкой в БК BetBoom: «Ахмат» не проиграет в основное время и тотал меньше 3,5 за 1,8.

Андрей Санталов

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