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01:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто возьмет золото женского ЧМ-2023 — Англия или Испания?

Исторический шанс для обеих сборных.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

Сборная Испании творит историю на женском чемпионате мира. «Ла Роха» впервые вышла в финал после драматичной победы над Швецией. Испанки играли с преимуществом, но открыть счет получилось только на 81-й минуте. Шведки успели отыграться, но Кармона забила победный гол после домашней заготовки при розыгрыше углового. Интересно, что Испания добилась такого успеха после серьезного конфликта между игроками и тренером год назад. Футболистки тогда были недовольны монотонными тренировками, слабой подготовкой к матчам и некачественной организацией сборов. Но Федерация футбола Испании их не поддержала, в итоге только три игрока из протестующих 15 попали на этот ЧМ.

Испания - Англия

Для Англии это тоже первый в истории выход в финал ЧМ. В группе «львицы» выиграли все три матча, в плей-офф по пенальти прошли Нигерию и в основное время Колумбию (2:1). В полуфинале англичанки играли против хозяек турнира сборной Австралии. Здесь тоже фаворит первым вышел вперед и позволил соперницам сравнять счет. И все же Англия дожала австралиек благодаря голам Хемп и Руссо. Тренирует «львиц» голландка Вигман, и у нее уникальное достижение: 4-й финал в 4 последних крупных турнирах. Сначала Вигман выиграла Евро и взяла серебро с Нидерландами, а потом победила на Евро с Англией и с ней же вышла в финал ЧМ.

Испания один раз проиграла на этом турнире — были 0:4 в группе с Японией. Это не помешало дойти до финала, однако основной вратарь Миса присела после этого на скамейку запасных. В плей-офф испанки разгромили Швейцарию (5:1) и помучились с Нидерландами в овертайме (2:1). В сборной много футболисток «Барселоны», включая Путельяс, которая два раза выигрывала «Золотой мяч». Отличный турнир проводит 19-летняя Паралуело, которую уже сравнивают с Мбаппе. Испанки любят владеть мячом, они прекрасно готовы технически, но впереди не всегда получается с завершением моментов. Англия играет в другом стиле, в более силовом. Это команда может действовать и вторым номером, выжидая ошибки соперниц. При этом здесь тоже хватает талантливых игроков. Так, Уолш и Бронз выступают за «Барселону» и прекрасно знают своих соперниц.

Интересно, что, начиная с ¼ финала ЧМ-2023, в 5 матчах из 6 проходила ставка обе забьют. При этом в финале такое событие, судя по коэффициентам, считается менее вероятным — на это БК Winline предлагает 2.11. И вообще голов в решающем матче ЧМ не особо ждут — на тотал больше 2,5 предлагают щедрые 2.54. Больше 2 голов в финалах женского ЧМ действительно забивают редко. В 2019-м США победили Нидерланды 2:0, в 2011-м США и Японии сыграли в основное время 1:1. Здесь тоже можно предположить, что обе сборные будут осторожничать, особенно в первом тайме. Поставить на то, что он будет без голов, можно на сайте и в приложении Winline за 2.31. Можно рассмотреть и вариант с тоталом меньше 2 в основное время — на это дают 1.90. В плане исхода шансы команд примерно равны, небольшой перевес по котировкам есть в пользу победы Испании: 2.70 против 2.85.

Андрей Санталов

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