Рахимов снова останется без победы: прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов»

«Рубин» остается единственной командой, которая еще не побеждала в этом сезоне: в чемпионате и Кубке России у казанцев 2 ничьи и 4 поражения. И вот уже пошли слухи о скором увольнении Рахимова. Где-то «Рубину» не повезло, он был близок к победе в играх с «Локомотивом» и «Оренбургом» в РПЛ, но не смог удержать нужный счет. А в прошлом туре казанцы ничего не могли поделать с «Ростовом», проиграв 0:3. Рахимов удивил, оставив на скамейке запасных лидеров Зотова, Вуячича и Иву. Также пропускал матч Фамейе из-за травмы. Ход не сработал, в атаке «Рубин» мало что создал, а проблемы в обороне никуда не делись.

«Крылья Советов» же провели очень хороший матч (особенно второй тайм) с «Локомотивом», перебили соперника по ударам 20:2, но упустили победу в добавленное время (1:1). Самарцы вообще стали одним из открытий сезона, мало кто ждал, что команда, которая еще недавно боролась за выживание, будет идти в первой пятерке. И это без двух основных травмированных форвардов: Писарского и Цыпченко. Яркий футбол показывает Гарре, аргентинец еще до сентября может уйти на повышение в один из топ-клубов. Также хороши в атаке Ежов и защитник Бейл.

Для «Рубина» момент истины: если команда не начнет побеждать, то кризис затянется, и выбраться из него будет еще сложнее. С другой стороны, «Крылья» набрали ход, и остановить их сейчас сложно. Особенно хороши самарцы в быстрых атаках. Поэтому предложим такой вариант: «Крылья Советов» не проиграют и тотал больше 1,5 за 1,75 в «Лиге Ставок». Также обратим внимание на то, что у «Рубина» много возрастных игроков, поэтому они часто подсаживаются после перерыва. В «Бетсити» поставить на то, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом, можно за коэффициент 1,98.