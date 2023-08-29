Голы в дерби «Спартак» — «Динамо», победа «Зенита» и засуха в матчах ЦСКА и «Локомотива»

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.26.

После 5 побед на старте сезона о «Спартаке» все чаще стали говорить как о настоящем конкуренте «Зенита», но очный матч показал, что у красно-белых много проблем. И одна из них — нервозность Абаскаля. Испанский тренер постоянно тасует состав, придумывает новые роли игрокам, и это не ведет к улучшению результатов. Красно-белые часто плохо проводят первый тайм и прибавляют во втором, но в последних трех матчах они все равно оставались без побед. Теперь и атака не так эффективна, как месяц назад, и в полузащите явно не хватает креативных игроков. С «Ахматом» команде Абаскаля наконец удалось сыграть на ноль, но тут, скорее, повезло, моменты у соперника были хорошие.

«Динамо», напротив, прогрессирует при Личке. После трудного старта сезона было 4 победы подряд, а в выходные чуть было не случилась пятая: «Рубин» отыгрался с 1:2 на 95-й минуте. И это при том, что «Динамо» забило два мяча в меньшинстве. Бело-голубые продали Захаряна и взяли на замену ему Карраскаля у ЦСКА. Пока же Макаров пользуется шансом и двумя голами намекнул, что ему надо давать больше игрового времени. К слову о новичках: «Динамо» приобрело еще опорника из Мексики Чавеса. Теперь Личке осталось что-то придумать с защитой: пока что его команда пропускает в среднем почти два мяча за матч. Но забивает при этом больше. Вот и в Кубке России мы ждем веселого футбола в московском дерби и много голов.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.82.

Больше всего вопросов к «Сочи» в последнее время не по команде, а по домашнему полю. Выглядит оно очень тяжелым и явно мешает футболистам. С «Локомотивом» сочинцам так и не удалось приспособиться к газону — в итоге поражение 0:1. И за несколько дней перед Кубком поле лучше не станет. Есть у команды Хохлова проблемы и с игрой. «Сочи» сильно зависит от Нобоа, а в этом сезоне у эквадорца не получается часто создавать моменты для одноклубников. Плюс, нет стабильности в центре нападения, там выходит то Джорджевич, то Игнатьев, то Мелкадзе. Если не брать аномальный матч с «Ростовом» (4:0), то сочинцы забивают меньше гола за игру.

У ЦСКА в последнее время тоже проблемы в атаке. Чалов «молчит» 4 матча подряд, голы в основном приходят после угловых (Заболотный очень хорош в верховой борьбе) и дальних ударов. Из Оренбурга армейцы могли уехать без очков — в конце встречи их спасла перекладина. Такой мини-спад (два тура без побед) можно понять. Возможности Федотова в плане выбора состава стали еще меньше после ухода Зайнутдинова. Обляков на позиции левого защитника выглядит не очень хорошо. Одного новичка ЦСКА уже взял, другие еще едут, но матч на Кубок уже на носу, а потом сразу игра с «Зенитом». Федотов побережет основу, а молодежи будет сложно себя проявить на сочинском газоне.

Прогноз: победа «Зенита» в основное время за 1.95.

«Зенит» пришел в себя после тяжелого старта сезона и играючи разгромил дома «Урал» 4:0. Преображение чемпиона России напрямую связано с возвращением Вендела. Благодаря бразильцу у команды Семака получается раз за разом выходить из обороны под давлением. Вендел сам и начинает атаки, и завершает их. Плюс, проснулись и форварды «Зенита». У Кассьерры уже 6 голов в этом чемпионате, у Сергеева — 4 в РПЛ и Кубке. Интересно, что Семак теперь выпускает их обоих в старте, и нападающие друг другу не мешают. В обороне в последних матчах нет Ренана, это добавило надежности у своих ворот.

Для новичка лиги «Балтика» неплохо смотрится по игре. В воскресенье калининградцы заставили «Крылья Советов» сесть в оборону и почти спасли матч, но все-таки пропустили в добавленное время. Команду Игнашевича подводит нехватка мастерства в завершении моментов. Плюс, этих моментов могло бы быть больше, если бы футболисты «Балтики» почаще использовали навесы в штрафную. А так, пока что 15-е место в РПЛ и всего 4 забитых мяча. При этом в Кубке у калининградцев 2 победы из 2. Игнашевич уже рассказал, что с «Зенитом» будет ротация состава. Семак наверняка сделает то же самое, но понятно, что скамейка у питерцев более качественная. Поэтому просто берем победу гостей.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.97.

Команду Карпина продолжает лихорадить. За удачными домашними матчами следуют неудачные гостевые. Без защитника Осипенко посыпалась оборона дончан. То они пропустят 5 голов в Самаре, то 4 — в Сочи. В Нижнем Новгороде в субботу «Ростов» пропустил только один мяч и все равно проиграл. Проблемы в нападении были еще в прошлом сезоне, с игры не получалось создавать много моментов. Такую же картину мы видим и в этом сезоне, недавно это публично признал и капитан «Ростова» Глебов: до нападающих почти не доходит мяч. Особенно трудно команде Карпина против команд, играющих вторым номером.

«Локомотив» был неубедителен в этом сезоне, но «железнодорожникам» везло. Недавно они чудом спаслись от поражений с «Крыльями» и «Краснодаром». Но матч в Сочи показал, что Галактионов сделал выводы, и команда прибавила. Хотя, возможно, это просто связано с возвращением Дзюбы. На него снова пошли забросы, и «Локо» начал чаще создавать моменты. С «Сочи» Глушенков забил именно после скидки Дзюбы. При этом в Кубке Артем не сыграет, а значит, старые проблемы в атаке могут вернуться. Плюс, при ротации игрокам «Локомотива» будет не хватать сыгранности. Так что предположим, что здесь мы не увидим голевую феерию.

Андрей Санталов

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