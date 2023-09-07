Испания пропустит от Грузии, Франция и Италия победят — ставим на топ-матчи в отборе на Евро-2024

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Прогноз: победа Франции с форой −2 за 2.19.

Франция — Ирландия Сделать ставку

Франция доминирует в группе B в квалификации Евро-2024: 4 матча, 4 победы с общей разницей 9−0. Самая крупная, как ни странно, была в 1-м туре над Нидерландами (4:0). Дешам экспериментирует в атаке, ставит центрфорвардом то Коло-Муани, то опытного Жиру. В остальном костяк сборной уже ясен, тут выделяется мощная защита с Конате и Упамекано и атлетичный центр поля с Тчуамени и Камавинга. Поэтому у вратаря Меньяна обычно мало работы. В нападении дирижирует Гризманн, а атаки завершает Мбаппе.

Ирландия последний раз выходила на Евро в 2016 году. В этом отборочном цикле «парни в зеленом» уступили Франции и Греции и разгромили Гибралтар. В такой группе шансов на выход в финальную часть Евро-2024 изначально было мало. Ирландцы также неудачно выступили в Лиге наций, через нее тоже отобраться не получится. Сборная в основном состоит из игроков АПЛ и чемпионшипа, но сразу несколько знаковых футболистов пропустят этот матч. Не будет капитана Коулмана, форвардов Обафеми и Фергюсона из-за травм, а защитник Доэрти дисквалифицирован. Дома французы должны одержать уверенную победу над ослабленным соперником.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.02.

Нидерланды — Греция Сделать ставку

Остаемся в группе B. Греция пока опережает голландцев (6 очков против 3), но у тех на матч меньше. Лето для сборной Нидерландов было не самым приятным, они проиграли в плей-офф Лиги наций Хорватии и Италии. А Куман попутно еще и обвинил игроков в нехватке желания. К тренеру при этом тоже есть вопросы, он слишком часто тасует состав и меняет тактику по ходу матчей. В этой встрече из-за травмы не сыграет Депай, остальные потери не так серьезны. В хорошей форме Думфрис, в атаке главная угроза будет исходить от Малена и Ланга — но будет ли этого достаточно?

Главная звезда Греции — плеймейкер Бакасетас, он забил 7 голов и отдал 3 передачи в последних 12 матчах за сборную. Хорош и вратарь «Бенфики» Влаходимос, да и вся линия защиты у греков достаточно опытная. Главный тренер Пойет ценит работоспособность, поэтому не берет в сборную тех, кто не выкладывается. Так что грекам не так просто забить. К тому же эта сборная выиграла свою группу в Лиге наций, и как минимум плей-офф в отборе на Евро-2024 ей обеспечен. С одной стороны, это дает раскованность, с другой — позволяет наиграть состав к 2024 году. В гостях Греция сделает ставку на оборону, так что много голов мы там вряд ли увидим.

Прогноз: обе забьют за 2.18.

Грузия — Испания Сделать ставку

О сборной Испании пока сложно составить однозначное мнение. Весной «Красная фурия» разгромила Норвегию и уступила Шотландии после 8 замен в стартовом составе. Летом же выиграла Лигу наций. Главная проблема осталась той же, что и на чемпионате мира: не хватает креатива в атаке и забивного нападающего. Есть Мората (кстати, новый капитан сборной), но он известен тем, что запарывает слишком много моментов. Да и в целом, после ухода Рамоса, Бускетса и Альбы есть проблема с лидером команды. Возможно, им станет Родри, это покажет ближайший цикл. Пока же тренер-де ла Фуэнтес тоже оказался вовлеченным в скандал с Рубиалесом, и это может отвлечь от подготовки к матчу в отборе на Евро.

А ситуация в группе такая, что испанцам уже надо догонять, ведь у Шотландии 4 победы из 4. Сомнений в выходе «Красной фурии» из группы, конечно, нет, но вряд ли Испания хочет тянуть с этим до последних туров. У Грузии победа, ничья и поражение в 3 матчах. Тут многое зависит от формы Кварацхелии, но звезда Серии А еще не успел ее набрать. Есть и интересный бомбардир Микаутадзе — его этим летом купил «Аякс». Форвард похож по манере игры на Луиса Суареса. Два года назад Грузия чуть была не отняла очки у Испании (1:2), пропустив решающий гол только на 90-й минуте. Ждем борьбы и здесь, испанцы в гостях уязвимы.

Прогноз: победа Португалии и тотал меньше 3,5 за 2.05.

Словакия — Португалия Сделать ставку

Матч лидеров группы J. Португалия выиграла все 4 матча, забила в них 14 голов (лучший результат в квалификации Евро-2024) и не пропустила ни одного. Роналду по-прежнему в сборной, его гол помог одолеть в гостях Исландию. Португальцы хотят поскорее добиться досрочного выхода на чемпионат Европы, так что настроены на 6 очков со Словакией и Люксембургом. Интересно, что тренер Мартинес вызвал на эти матчи сразу трех игроков из Саудовской Аравии: Роналду, Отавио и Невеша. Впрочем, последние двое вряд ли будут много играть, тут хватает более звездных футболистов.

В сборной Словакии начался новый этап — летом завершил карьеру ее многолетний лидер Гамшик. Команда в хорошей позиции: 10 очков в 4 турах, Босния и Герцеговина уже отстала на 7 очков. Словаки перед матчем уверяют, что не планируют всю игру отсиживаться в обороне, такая тактика будет губительной для них. Но что-то другое они вряд ли могут предложить. Только контратаки и подачи на Шкриньяра с угловых. На простую победу португальцев дают слишком мало, поэтому предположим, что голов будет немного, но они будут (и, скорее всего, от Роналду).

Прогноз: победа Италии и тотал меньше 3,5 за 1.93.

Северная Македония — Италия Сделать ставку

Новая эра началась и в сборной Италии. Манчини уехал за большими деньгами в Саудовскую Аравию, ему на смену пришел Спаллетти, только что выигравший скудетто с «Наполи». «Скуадра адзурра» будет без ветеранов Бонуччи, Жоржиньо и Верратти, у них сейчас мало игровой практики. По именам сборная Италии выглядит не очень убедительно, но энтузиазма Спаллетти должно хватить как минимум на первые матчи. Главное для него — отобраться на Евро, пусть и со второго места. Англия вряд ли отдаст первое, особенно с 4 победами на старте отборочного цикла. У Италии пока 3 очка в 2 матчах.

По иронии судьбы, первый матч для Спаллетти — против Северной Македонии, той самой сборной, которая не пустила команда Манчини на ЧМ-2022. Летом македонцы влетели 0:7 Англии, после этого ожидалась отставка главного тренера Милевски, но он остался у руля команды. Из-за конфликта с тренером в сборную не поехал капитан Ристовски. Македонцы сотворили немало сенсаций в последние годы, но тут сложно ждать от них сюрприза. Разве что Элмаз напомнит о себе бывшему тренеру Спаллетти. Слишком важный матч для Италии, чтобы она потеряла здесь 2 или 3 очка.

Андрей Санталов