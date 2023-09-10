Разгром от Испании, Люксембург забьет Португалии, а Армения — Хорватии: ставки на отбор Евро-2024

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Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.00.

Ирландия — Нидерланды Сделать ставку

Куман удивил, выставив на игру с Грецией состав с тремя центральными защитниками. Тренер не раз говорил, что это не его любимая схема, но именно она сейчас лучше всего подходит голландцам. Два крайних защитника Думфрис и Блинд с удовольствием подключаются к атакам и помогают высоко прессинговать. В итоге Нидерланды забили три гола грекам до перерыва и спокойно довели игру до победы. Ирландия с большими кадровыми проблемами мало что могла противопоставить Франции в гостях, итоговый счет 0:2 мог быть и крупнее.

Эта игра, по сути, решающая для ирландцев. В случае победы в воскресенье они потом рассчитывают на 6 очков с Грецией и Гибралтаром — шансы на второе место будут. У голландцев пока две победы в группе, им тоже нужны очки. На стороне Ирландии горячая поддержка болельщиков и высокая самоотдача, Нидерландам будет не так комфортно играть, как дома с греками. Результат может быть любой, таких осечек от фаворитов мы уже видели много в каждом отборочном цикле. Поэтому предположим, что голов будет немного — а как иначе, когда на первый план выходит результат?

Прогноз: обе забьют за 2.26.

Армения — Хорватия Сделать ставку

Хорватия в пятницу играючи разобралась с Латвией (5:0). Голы на любой вкус забивали Петкович, Иванушец, Крамарич и Пашалич. Многим возрастным игрокам, включая Модрича, дали отдохнуть во втором тайме, так что к игре в Ереване хорваты будут готовы. Армения выполнила задачу-минимум, сыграв вничью с Турцией 1:1. Могла быть и победа, но давление от турок было слишком сильным, и они сравняли счет на 88-й минуте. В армянской сборной много игроков из РПЛ: Сперцян, Тикнизян, натурализованный опорник Иво, молодой защитник Арутюнян. С таким составом Армения с 7 очками рядом с Турцией (10 очков) и Хорватией (7).

На своем поле армянская сборная готова дать бой любому сопернику. Хотя Хорватия, конечно, выше классом, но ставить на ее победу за 1,39 смысла нет. Интересно, что Армения играет в 5 защитников, однако забивает в каждом матче в этом году. Тикнизян много помогает в атаке, а в оборону успевает не всегда, это мы знаем и по «Локомотиву». Так что тут интересно выглядит ставка «обе забьют». В гостях хорватская оборона может дать слабину, но атака с Модричем, Перишичем и Петковичем тоже скажет свое слово.

Прогноз: обе забьют за 3.28.

Португалия — Люксембург Сделать ставку

Португалия не впечатлила в гостевом матче со Словакией, в первом тайме команда Мартинеса попросту отдала мяч хозяевам поля. Словаки играли достаточно бодро и создали пару опасных моментов, но подвела реализация. А вот Бруну один из двух шансов использовал. Его гол так и остался единственным, Португалия идет со стопроцентным результатом после 5 туров с общей разницей 15−0. Люксембург тем временем творит что-то невероятное (по своим меркам): сборная выиграла три матча подряд в отборе на Евро, в том числе у боснийцев (2:0) и исландцев (3:1).

В группе J Люксембург догнал Словакию (по 10 очков), борьба за второе место в самом разгаре. У себя дома люксембуржцы влетели Португалии 0:6, сейчас мы вряд ли увидим такой разгром. Тем более, не будет Роналду из-за перебора желтых карточек. Мало кто верит здесь в гол Люксембурга, но эта команда хороша на контратаках, исландцы только что в этом убедились. А капитан Мартинс (тот самый, спартаковский) может выдавать, как выяснилось, тонкие передачи. Коэффициент на «обе забьют» тут слишком хорош, чтобы пройти мимо него.

Прогноз: победа Испании с форой −3,5 за 2.03.

Испания — Кипр Сделать ставку

Сборная Испании покуражилась в Грузии, разгромив хозяев поля 7:1. «Красной фурии» в последнее время с трудом даются голы, но тут испанцев прорвало. Мората сделал хет-трик, отметился мячом даже 16-летний Ямал — новая звездочка «Барселоны». Единственный негатив — травмы Асенсио и Ольмо. На замену им вызваны Ферран и Пино. Испания удивила еще и тем, что не стала катать мяч, когда исход матча был предрешен. Те, кто выходил на замену во втором тайме, горели желанием отличиться, и им это удалось. Логично ждать похожего сценария игры и во вторник.

Кипр — главный аутсайдер группы A в отборе Евро-2024. Только что эта сборная без шансов проиграла на своем поле Шотландии 0:3 (а могла пропустить и больше). Норвежцы тоже отгрузили киприотам трешку. Испания же должна забивать больше. Помешать этому может только тотальная ротация состава и вселенское невезение. Но де ла Фуэнте должен был сделать выводы из поражения от Шотландии и вряд ли сильно обновит состав. А значит, голы в ворота Кипра будут.

Андрей Санталов