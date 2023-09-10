Текущие события
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
11
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
Родина
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Казахстан
Северная Ирландия
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь
ЦСКА
Футбол. Первая лига
18:00
Алания
Тюмень
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Динамо Мх
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Черногория
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Дания
Футбол. Сборные
19:00
Венгрия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Албания
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Северная Македония
Италия
11
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Румыния
Израиль
11
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Косово
Швейцария
22
Футбол. Сборные
9.09
Германия
Япония
14
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
20Великий Буффон
09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Разгром от Испании, Люксембург забьет Португалии, а Армения — Хорватии: ставки на отбор Евро-2024

Разбираем матчи топовых сборных.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

erid: 2Vtzqv2J8fZ

Ирландия — Нидерланды

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.00.

Ирландия — Нидерланды

Куман удивил, выставив на игру с Грецией состав с тремя центральными защитниками. Тренер не раз говорил, что это не его любимая схема, но именно она сейчас лучше всего подходит голландцам. Два крайних защитника Думфрис и Блинд с удовольствием подключаются к атакам и помогают высоко прессинговать. В итоге Нидерланды забили три гола грекам до перерыва и спокойно довели игру до победы. Ирландия с большими кадровыми проблемами мало что могла противопоставить Франции в гостях, итоговый счет 0:2 мог быть и крупнее.

Эта игра, по сути, решающая для ирландцев. В случае победы в воскресенье они потом рассчитывают на 6 очков с Грецией и Гибралтаром — шансы на второе место будут. У голландцев пока две победы в группе, им тоже нужны очки. На стороне Ирландии горячая поддержка болельщиков и высокая самоотдача, Нидерландам будет не так комфортно играть, как дома с греками. Результат может быть любой, таких осечек от фаворитов мы уже видели много в каждом отборочном цикле. Поэтому предположим, что голов будет немного — а как иначе, когда на первый план выходит результат?

Армения — Хорватия

Прогноз: обе забьют за 2.26.

Армения — Хорватия

Хорватия в пятницу играючи разобралась с Латвией (5:0). Голы на любой вкус забивали Петкович, Иванушец, Крамарич и Пашалич. Многим возрастным игрокам, включая Модрича, дали отдохнуть во втором тайме, так что к игре в Ереване хорваты будут готовы. Армения выполнила задачу-минимум, сыграв вничью с Турцией 1:1. Могла быть и победа, но давление от турок было слишком сильным, и они сравняли счет на 88-й минуте. В армянской сборной много игроков из РПЛ: Сперцян, Тикнизян, натурализованный опорник Иво, молодой защитник Арутюнян. С таким составом Армения с 7 очками рядом с Турцией (10 очков) и Хорватией (7).

На своем поле армянская сборная готова дать бой любому сопернику. Хотя Хорватия, конечно, выше классом, но ставить на ее победу за 1,39 смысла нет. Интересно, что Армения играет в 5 защитников, однако забивает в каждом матче в этом году. Тикнизян много помогает в атаке, а в оборону успевает не всегда, это мы знаем и по «Локомотиву». Так что тут интересно выглядит ставка «обе забьют». В гостях хорватская оборона может дать слабину, но атака с Модричем, Перишичем и Петковичем тоже скажет свое слово.

Португалия — Люксембург

Прогноз: обе забьют за 3.28.

Португалия — Люксембург

Португалия не впечатлила в гостевом матче со Словакией, в первом тайме команда Мартинеса попросту отдала мяч хозяевам поля. Словаки играли достаточно бодро и создали пару опасных моментов, но подвела реализация. А вот Бруну один из двух шансов использовал. Его гол так и остался единственным, Португалия идет со стопроцентным результатом после 5 туров с общей разницей 15−0. Люксембург тем временем творит что-то невероятное (по своим меркам): сборная выиграла три матча подряд в отборе на Евро, в том числе у боснийцев (2:0) и исландцев (3:1).

В группе J Люксембург догнал Словакию (по 10 очков), борьба за второе место в самом разгаре. У себя дома люксембуржцы влетели Португалии 0:6, сейчас мы вряд ли увидим такой разгром. Тем более, не будет Роналду из-за перебора желтых карточек. Мало кто верит здесь в гол Люксембурга, но эта команда хороша на контратаках, исландцы только что в этом убедились. А капитан Мартинс (тот самый, спартаковский) может выдавать, как выяснилось, тонкие передачи. Коэффициент на «обе забьют» тут слишком хорош, чтобы пройти мимо него.

Испания — Кипр

Прогноз: победа Испании с форой −3,5 за 2.03.

Испания — Кипр

Сборная Испании покуражилась в Грузии, разгромив хозяев поля 7:1. «Красной фурии» в последнее время с трудом даются голы, но тут испанцев прорвало. Мората сделал хет-трик, отметился мячом даже 16-летний Ямал — новая звездочка «Барселоны». Единственный негатив — травмы Асенсио и Ольмо. На замену им вызваны Ферран и Пино. Испания удивила еще и тем, что не стала катать мяч, когда исход матча был предрешен. Те, кто выходил на замену во втором тайме, горели желанием отличиться, и им это удалось. Логично ждать похожего сценария игры и во вторник.

Кипр — главный аутсайдер группы A в отборе Евро-2024. Только что эта сборная без шансов проиграла на своем поле Шотландии 0:3 (а могла пропустить и больше). Норвежцы тоже отгрузили киприотам трешку. Испания же должна забивать больше. Помешать этому может только тотальная ротация состава и вселенское невезение. Но де ла Фуэнте должен был сделать выводы из поражения от Шотландии и вряд ли сильно обновит состав. А значит, голы в ворота Кипра будут.

Андрей Санталов

еклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная Германии позорится перед домашним Евро
UFC 293: Адесанья — Стрикланд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь