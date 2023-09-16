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16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC Ноче: Грассо vs Шевченко

Алекса Грассо — Валентина Шевченко 2, Кевин Холлэнд — Джек Делла Маддалена, Роман Копылов — Джош Фремд: прогнозы на UFC Ноче, ставки и коэффициенты.

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Источник: Соцсети

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Турнир UFC, проходящий в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе, содержит в названии «Noche», вместо традиционного «Fight Night», что переводится с испанского как «вечер», «ночь». Таким образом промоушен отмечает День независимости Мексики. В главном бою турнира первая чемпионка UFC из Мексики Алекса Грассо вновь сразится Валентиной Шевченко.

Алекса Грассо — Валентина Шевченко

Алекса Грассо vs Валентина Шевченко

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2023 год начался удачно для бойцов смешанных единоборств из Мексики, к весне титулами в UFC завладели три представителя страны — Алекса Грассо, Брендан Морено и Яир Родригес (статусом временного чемпиона). В июле Морено уступил пояс спорным судейским решением в бою с Александро Пантожа, а Родригес так и не завладел полноценным титулом, проиграв Волкановски. Теперь единственной обладательницей золота промоушена среди представителей Мексики остается Алекса Грассо, ей предстоит первая защита короны.

Мексиканка завоевала пояс в марте, сенсационно победив на UFC 285 Валентину Шевченко. Представительница Киргизии до этого 7 раз защищала статус чемпионки, что является рекордом для женских дивизионов UFC. Согласно записям трех судей того поединка Грассо забрала первый раунд, а Шевченко — второй и третий. Согласно статистике «Пуля» превзошла мексиканку в количестве акцентированных ударов — 87 против 59, а также в точности таких попаданий 60% к 32%. Шевченко провела 4 тейкдауна и более 5 минут занимала контролирующее положение в грэпплинге.

В четвертом раунде произошел эпизод, который определил исход боя: Валентина попыталась нанести удар ногой с разворота, однако Алекса оказалась готова к такому развитию событий, запрыгнула за спину сопернице и провела сабмишен. Этот момент девушки в преддверии реванша оценивают по-разному: Шевченко говорит, что результат поединка определила досадная тактическая ошибка, а Грассо указывает на подготовку конкретно такого боевого сценария в тренировочном лагере.

Букмекеры выделяют Шевченко в качестве явной фаворитки перед турниром в Лас-Вегасе. Некоторые эксперты считают, что Валентина столкнулась с последствиями царствования в женском наилегчайшем дивизионе, характерными для многих доминирующих чемпионов. Находясь на вершине, боец становится объектом пристального внимания для лучших тренеров мира из конкурирующих команд. Каждое движение и реакция в октагоне оцениваются для выработки стратегии, предназначенной для свержения чемпиона с трона. Эрин Бланчфилд — возможная претендентка на бой с победителем противостояния Грассо-Шевченко, считает, что «Пуля» перестала эволюционировать как боец и стала слишком предсказуемой, что и привело к поражению в первом бою с мексиканкой. 8 из 11 представителей портала MMAjunkie выбрали Валентину Шевченко в качестве победителя предстоящего боя, а трое — Алексу Грассо.

С точки зрения акцента промоушена на испаноговорящую аудиторию, Грассо выглядит как прекрасно продаваемое лицо организации в Латинской Америке. Кто знает, будут ли судьи считать это важным фактором при выносе вердикта, если бой будет близким? Как бы не сложился реванш, Валентина Шевченко уже оставила след в истории смешанных боевых искусств, как один из самых зрелищных и талантливых бойцов.

Кевин Холлэнд — Джек Делла Маддалена

Кевин Холлэнд vs Джек Делла Маддалена

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Джек Делла Маддалена победил в первых четырех поединках под эгидой UFC досрочно. Однако австралиец выглядел гораздо менее убедительно во время последнего выступления, когда столкнулся со сменой оппонента и забрал в результате спорную победу разделенным решением судей. Несмотря на это Джек — фаворит боя с ветераном промоушена Кевином Холлэндом. Американец выходил в октагон 19 раз и ни раз не был остановлен с помощью ударов. Учитывая манеру Джека бросаться в размены в стойке и размах рук Кевина, прекрасно работающего вторым номером, Холлэнд имеет хорошие шансы на досрочную победу.

Роман Копылов — Джош Фремд

Роман Копылов vs Джош Фремд

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Начав карьеру в промоушене с двух поражений, Роман Копылов смог завоевать первую победу нокаутом в 2022 году, а затем продлил победную серию из досрочных финишей до трех поединков. Россиянину предстоит столкнуться в октагоне с Джошем Фремдом. Уроженец Пенсильвании имеет репутацию бойца, предпочитающего прессинговать соперников и идти напролом в октагоне. Джош соревновался в борьбе со времен школы, где не добился побед на уровне штата или страны, но после перехода в MMA ему удавалось побеждать в клетке даже борцов со статусом чемпионов Дивизиона 1. Если Копылову не удастся вырубить американца встречным ударом, тот может навязать вязкую борьбу в клинче у сетки, где шансы Фремда на победу значительно вырастут.

Сергей Березовский

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