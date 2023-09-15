Атакующий футбол Лички против оборонительного стиля Юрана: прогноз на матч «Динамо» — «Пари НН»

«Динамо» под закрытие трансферного окна провернуло большой трансфер: купило за 10 млн евро полузащитника Бителло из Бразилии. Пока непонятно, зачем нужно было укреплять центр поля, учитывая, что там уже есть Чавес, Лаксальт и Фомин. И Смолов в роли атакующего полузащитника. Слабым местом бело-голубых была оборона, а тут новичков нет, в центре продолжит выходить пара Бальбуэна — Маричаль. По результатам «Динамо» хорошо выглядит в последних матчах, если не считать матч на Кубок со «Спартаком», где вышел экспериментальный состав. Команда Лички пропускает почти в каждом матче, зато много забивает.

«Пари НН» тоже был активен на трансферном рынке, но, скорее, со знаком минус. Нижегородцы расстались с форвардом Сулеймановым и полузащитником Михайловым. Да, такие лидеры, как Гоцук, Калинский, Майга и Севикян, остались в команде, но если кто-то получит травму, «НН» будет тяжело. Нижегородцы набирают очки в основном дома (3 победы), на выезде у них ничья и два поражения. Команда Юрана обычно играет на контратаках и обороняется большим количеством игроков у своей штрафной. Также в ее исполнении опасны стандартные положения.

«Динамо», конечно, фаворит в этом матче, есть шанс догнать «Краснодар» и разделить первую строчку в таблице. Но вопрос, в каком состоянии команда. Сразу несколько основных футболистов выступали за сборные, у Бальбуэна и Карраскаля были длительные перелеты. Скорее всего, бело-голубым потребуется какое-то время, чтобы найти свою игру. Предположим, что голов в таком матче будет немного, взломать оборону «НН» мало кому удается в этом сезоне. БК «Леон» на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 1,88. Если же голы все-таки будут, то, с большой вероятностью, после перерыва. В «Бетсити» поставить на то, что второй тайм будет результативнее первого, можно за 2,00.