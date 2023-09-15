Хаби Алонсо даст бой чемпиону: прогноз на матч «Бавария» — «Байер»

«Бавария» стартовала с трех побед подряд в бундеслиге. И это вряд ли может кого-то удивить, учитывая, что летом Мюнхен подписал супербомбардира Кейна и топового защитника Кима из «Наполи». Главный тренер Тухель, правда, все равно недоволен составом, уверяет, что нет достаточной глубины, нет настоящего опорника (эту позицию закрывают Киммих и Горетцка). Но пока проблем у «Баварии» не видно. Кейн с ходу начал забивать, в отличной форме Сане (3 гола в 3 матчах), а связка Дэвис — Коман на левом фланге уже стала кошмаром для защитников. Есть вопросы по вратарской позиции: Зоммер ушел, Нойер еще не восстановился. Но с такой атакой это не очень большая проблема.

«Байер» — единственный клуб в Германии, который держит такой же темп, как «Бавария». У Леверкузена тоже три победы из трех, в том числе, что важно, над «РБ “Лейпциг”. Команда Хаби Алонсо тоже прилично потратилась на новичков, и это сразу дало результат. Бонифасе и Хофманн забили 7 голов на двоих, Джака контролирует центр поля. “Байер” много атакует, часто бьет по воротам и хорош на стандартах. И реализация не подводит, в трех турах леверкузенцы забили 11 голов. В списке претендентов на титул “Байер” — лишь четвертый, но с такой игрой он может рассчитывать на многое.

У «Баварии» и «Байера» много похожего. Обе команды любят владеть мячом, прессинговать, быстро переходить в атаку. Так что интересно, кто будет владеть инициативой в этой встрече, скорее всего, она будет переходить от одной стороны к другой. Победителя здесь предсказать сложно, а вот ставка на голы выглядит разумной. В «Фонбете» можно взять обе команды забьют больше 1,5 за 3,80. Слишком рискованно? Тогда есть вариант с тоталом больше 3,5 за 1,94 в БК «Лига Ставок».